Uutta tietoa Espanjan junaturmasta: 39 kuollutta, yli 150 loukkaantunutta

Espanjan luotijunaturman uhriluku on noussut, kertoo Espanjan yleisradioyhtiö RTVE.

Viimeisimpien tietojen mukaan onnettomuudessa on kuollut ainakin 39 ihmistä. Heidän lisäkseen 152 ihmistä on loukkaantunut. Heistä 24 on tällä hetkellä kriittisessä tilassa.

Onnettomuus tapahtui Espanjan Adamuzissa sunnuntai-iltana noin kello 19.40 paikallista aikaa. Toinen junista oli matkalla Malagasta Madridiin. Viranomaisten tietojen mukaan se suistui raiteilta ja osui vastaan tulevaan junaan. Törmäyksen seurauksena myös toinen junista suistui raiteilta. Junien nopeus törmäyshetkellä oli noin 200 kilometriä tunnissa.

Raiteilta suistuneen junan kuljettaja kuoli törmäyksessä. Junissa oli yhteensä noin 400 matkustajaa.

Onnettomuuden syy ei ole vielä tiedossa, ja tapauksesta on aloitettu tutkinta. Espanjan liikenneministeri Oscar Puente sanoi tiedotustilaisuudessa pitävänsä erikoisena, että juna voi suistua suoralla rataosuudella. Hän huomautti, että kyseinen rataosuus oli uusittu juuri viime toukokuussa.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, onko uhrien joukossa suomalaisia. Ulkoministeriön mediapäivystyksestä kerrottiin varhain maanantaina Helsingin Sanomille, että ainakaan ministeriön tiedossa ei ole yhtäkään suomalaisuhria.

Pelastustyöt alueella jatkuivat vielä maanantaina aamupäivällä. Viranomaisten mukaan uhriluku voi nousta vielä nykyisestä.

