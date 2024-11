Espanjan tulvatuhot paisuvat

Espanjan itä- ja eteläosiin iskeneiden tulvatuhojen korjaaminen jatkuu. Tulvissa on kuollut tähän mennessä yli 200 ihmistä. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Suurkaupunki Valencian alue on kärsinyt tulvista pahiten. Alueella on romahtanut siltoja ja ajoneuvoja on kasautunut kaduille vesimassojen työntämänä. Kokonaisia kyliä on käytännössä “pyyhkiytynyt” mutamassojen tieltä.

Espanjassa arvostelua on herättänyt viranomaisten huono varautuminen. Maan pääministeri määräsi lauantaina 10 000 sotilasta ja muuta viranomaista auttamaan tulvasta kärsiviä maakuntia. Palolaitos on kertonut, että avustaminen on hankalaa, sillä useilla alueilla vain kolmen kilometrin matkan taittaminen vie tunnin ajan.

Tänään sunnuntaina tuhoalueilla vieraillut Espanjan kuningas Felipe VI otettiin vastaan vihaisen väkijoukon toimesta. Kuningasta haukuttiin muun muassa “murhaajaksi” ja häntä kohtaan heitettiin mutaa.