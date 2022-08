Erkki Tuomioja: Saksan linja viisumeihin on perustellumpi kuin Viron

SDP:n kansanedustajan, entisen ulkoministeri Erkki Tuomiojan mukaan Saksan linja venäläisten viisumeihin on perustellumpi kuin Viron.

Tuomiojan mukaan venäläisten maahan pääsyn estäminen palvelee Putinin tavoitteita.

– Kun EU pohtii venäläisten viisumiregiimiä on tärkeätä päätyä yhteiseen linjaan. Yhtenäisyyden rikkoutuminen palvelee Putinin tavoitteita.

Pidän Saksan linjaa perustellumpana kuin Viron. Kontaktien vähentäminen tukee Putinin propagandaa ja vie oppositiolta yhden henkireiän, Tuomioja kirjoittaa Twitterissä.

Viro on kieltänyt maahan pääsyn venäläisiltä, joilla on virolaisten myöntämä Schengen-alueen viisumi. Kielto ei koske venäläisiä, joilla on jonkun muun Schengen-alueen maan myöntämä viisumi. Kielto astuu voimaan 18.8.

Saksa ei ole suunnittelemassa turistiviisumien myöntämisen lopettamista tai venäläisten maahan pääsyn rajoittamista.