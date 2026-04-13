”Erittäin hienostunutta” – Näin Iran levittää netissä tekoälyllä tehtyä propagandaa

Iranin hallinto ja sitä tukevat tahot hyödyntävät tekoälyä Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia vastaan tuotetussa propagandassa.

Nyt myös maailmalla laajasti tunnettu leluvalmistaja Lego on joutunut Iranin propagandakoneiston välineeksi, kertoo BBC.

Sosiaalisen median palveluissa on levitetty Lego-elokuvaa matkivaa sisältöä, joka on todellisuudessa Irania tukevaa propagandaa. Videoissa esiintyy muun muassa amerikkalaisilta sotilaita näyttäviä legohahmoja, jotka juoksevat karkuun iranilaisia sotilaita.

Videoilla otetaan kantaa myös Yhdysvaltojen sisäpolitiikan kiistakysymyksiin. Videot pyrkivät saamaan Yhdysvallat näyttämään heikolta ja Iranin vahvalta.

Propagandatutkija Emma Briantin mukaan tekoälyllä tuotettua sisältöä on usein vähätelty tekoälytauhkaksi.

Ilmiötä ei tutkijan mukaan kuitenkaan pidä vähätellä. Hän kuvailee BBC:lle tekoälyllä tehdyn sisällön olevan ”erittäin hienostunutta”.

Tekoälyllä tehdyt propagandavideot ovat BBC:n mukaan saaneet eri palveluissa yhteensä satoja miljoonia näyttökertoja Iranin sodan aikana.

Legohahmoja hyödyntävät propagandavideot ovat levittäneet myös täysin väärää tietoa. Yhdellä videolla väitetään, että Iran olisi ottanut kiinni alas ammutun yhdysvaltalaishävittäjän lentäjän. Todellisuudessa Yhdysvallat onnistui pelastamaan lentäjän.

BBC onnistui tavoittamaan legohahmoihin perustuvaa propagandaa tuottavan iranilaisyhtiö Explosive Median edustajan. Yhtiön edustaja myönsi, että videot ovat Iranin hallinnon tilaamia.

Vaikka suurin osa Iranin kansalaisista on ilman internetyhteyttä, on tekoälyvideoita tuottavalla yhtiöllä pääsy verkkoon ja länsimaisiin palveluihin.

Nottingham Trent yliopiston kybersodankäynnin asiantuntija, tohtori Tine Munk luonnehtii tekoälyvideoiden tuotantoa ”puolustavaksi meemisodankäynniksi”, jonka luojat pitävät toimintaansa vastatoimena Yhdysvaltojen retoriikkaa vastaan.

Sosiaalisen median alustat ovat sulkeneet useita Lego-tyylisiä videoita jakaneita tilejä, mutta uusia ilmaantuu palveluihin jatkuvasti.

Munkin mukaan aggressiivinen ja ketterä internetpalveluissa tapahtuva näyttää olevan uusi normaali.

– Välikädet, lehdistö ja muut joukkotiedotusvälineet karsitaan pois ja meemejä levitetään jatkuvasti, hän kuvailee.

Toiminta hämärtää ihmisten käsitystä asioiden todellisesta tilasta.

– Samalla se lisää väärinkäsitysten ja tilanteen kärjistymisen riskiä, Munk huomauttaa.