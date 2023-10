Erikoistutkija Ylelle: Venäjän melko varmasti pakko käynnistää uusi liikekannallepano

– Ukraina on etenemässä ja voimasuhteet ovat aikalailla fifty-fifty. Jos se tällaisena jatkuu, Venäjä on miesmääräisesti hiljalleen häviämässä. Jostain on pakko saada lisää sotilaita, jotta romahduksia tai murtumia ei tapahdu, sanoo Venäjän asevoimiin ja sotilaspolitiikkaan perehtynyt erikoistutkija Pentti Forsström Maanpuolustuskorkeakoulusta Ylen uutisille.

Tästä syystä Forsström uskoo, että Venäjä on järjestämässä uutta liikekannallepanoa, vaikka esimerkiksi Venäjän puolustusministeri hiljattain asian kielsi.

Hän muistuttaa, että Venäjä kielsi myös viime syksynä mobilisointitarpeen aina presidenttiä myöten, mutta toteutti sen kaikesta huolimatta.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022, sillä oli noin 200 000 sotilasta. Viime syksynä Venäjä joutui värväämään lisää joukkoja julistamalla ”osittaisen mobilisaation”.

Tavoitteena oli haalia koko Venäjän alueelta 300 000 miestä lisää rintamalle. Venäläisten mukaan tavoite onnistui, mutta lännessä väitettä ei ole pidetty uskottavana.

Joka tapauksessa sotilaita saatiin kokoon sen verran, että ”pystyttiin vakauttamaan sota eikä jouduttu perääntymään”, Forsström kuvaa. Nyt rintamalle kuitenkin tarvitaan lisää miehiä.