Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ihmisiä kauppakeskuksessa Helsingissä. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Erikoiskaupassa myönteinen käänne, joulusesonki vahvistaa näkymiä

  • Julkaistu 10.12.2025 | 11:39
  • Päivitetty 10.12.2025 | 13:24
  • Joulu, Kauppa, Talous
Alan liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Erikoiskaupan liitto ETU ry:n tilastojen mukaan erikoiskaupan liikevaihto kasvoi syyskuussa 4,1 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. Asia ilmenee Erikoiskaupan liitto ETU ry:n tilastoista.

Liiton tilastopalvelu ennakoi hyvän syyskuun perusteella nyt koko vuodelle 1,1 prosentin kasvua koko erikoiskaupan liikevaihtoon.

Liikevaihdon kehitys on vaihdellut suuresti vuoden kuluessa. Alkukesänä erikoiskauppojen liikevaihto kasvoi mutta elokuussa kehitys kääntyi jälleen negatiiviseksi.

– Heikomman elokuun jälkeen on erikoiskaupoissa toivuttu hyvin. Yli neljän prosentin kasvua ei alkuvuonna ole ollut kuin huhtikuussa.  Kulutuskysyntä on siis piristynyt lomakauden jälkeen, vaikka kuluttajien luottamus omaan talouteen on edelleen heikolla tasolla, toteaa Erikoiskaupan liiton edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen tiedotteessa.

Erikoiskaupan liikevaihto kasvoi 4,1 prosenttia vuoden 2025 syyskuussa vuoden takaiseen syyskuuhun nähden. Tilastopalvelu / etu.fi

Syyskuun hyvät luvut ennakoivat vilkasta joulukauppaa, mikä entisestään vahvistaa kaupan alan yritysten näkymiä.

– Nyt edessä on monelle toimialalle vuoden tärkein sesonki, joulukauppa. Alkusyksyn hyvät luvut ja juuri päättynyt Black Friday -kausi vahvistaa odotuksia hyvästä loppuvuodesta, Ropponen täydentää.

Usealla erikoiskaupan toimialalla nähtiin vaisun loppukesän jälkeen piristymistä. Muun muassa kello- ja jalometallikauppa, kodintekniikka sekä pitkään alamaissa ollut rautakauppa osoittivat kasvun merkkejä syyskuussa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)