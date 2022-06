Erikoisjoukot tuhoavat videolla hyökkääjän panssariajoneuvon

Taistelut ovat jatkuneet viime päivinä kiivaina erityisesti Ukrainan etelä- ja itäosissa, jossa Venäjän eteneminen on ollut hidasta suuresta tykistöaseiden ylivoimasta huolimatta.

Ukraina kertoo tuhonneensa yhteenotoissa huomattavan määrän hyökkääjän sotilaskalustoa. Maan erikoisjoukkojen 3. rykmentti esittelee julkaisemallaan videolla erästä tiedusteluoperaatiota, jonka yhteydessä pieni osasto kohtasi venäläisjoukkojen BMP-2-panssariajoneuvon.

Ukrainalaissotilaat tulittavat ajoneuvoa kahdella RPG-singolla, joista toinen osuu BMP:n kylkeen ja toinen sen etuosaan.

– Sotilaat eivät hukanneet sekuntiakaan aikaa, vaan tuhosivat vihollisen ajoneuvon, erikoisjoukkojen yksikkö tiedottaa Instagram-tilillään.

Venäjän on arvioitu menettäneen helmikuun lopulla alkaneen sodan aikana yli 1 300 taistelupanssarivaunua ja noin 3 400 panssariajoneuvoa.

Video of Ukrainian SSO striking a Russian BMP-2 with an RPG. https://t.co/vkwfs4xCH3 pic.twitter.com/VfSC02Z4Go

— Rob Lee (@RALee85) June 7, 2022