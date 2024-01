Erikoisjoukot löysivät kohteet – räjäytettiin täsmäraketeilla

Ukrainan erikoisjoukot (SSO) on julkaissut useita videoita tuoreista iskuista venäläisjoukkoja vastaan.

Rintaman eteläosissa tehdyllä lennokkitiedustelulla havaittiin muun muassa 152 millimetrin 2C19 Msta-S -panssarihaupitsi ja Tornado-G-raketinheitin. SSO:n Telegram-päivityksen mukaan venäläiskaluston koordinaatit välitettiin tykistöjoukoille.

Havaittuja venäläiskohteita vastaan ammuttiin Himars-täsmäraketteja. Kaluston tuhoutumista seurattiin lennokeilla, jotka pystyivät toimimaan videoiden perusteella melko vapaasti Venäjän elektronisesta häirinnästä huolimatta.

Himars-raketit tuhosivat lisäksi termobaarisen TOS-1-raketinheittimen, Strela-10-ilmatorjuntavaunun sekä arvokkaan Tirada-2-järjestelmän, joka on suunniteltu satelliittiviestinnän häirintään.

Vastaavia laitteita on yritetty käyttää Starlink-viestiyhteyksien estämiseen. Vuonna 2018 käyttöönotettu Tirada-2 havaittiin ensimmäistä kertaa Venäjän tukemien separatistijoukkojen hallitsemalla Luhanskin alueella vuonna 2019.

