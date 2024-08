Erikoisjoukot iskivät vedestä hyökkääjän asemiin

Ukrainan sotilastiedustelu GUR:n erikoisjoukkojen Artan-yksikkö teki tiistaina iskun venäläisten asemia vastaan Mustanmeren pohjoisosassa.

– Erikoisjoukkojen ryhmä nousi yöllä maihin Tendran kynnäksellä ja tuhosi vihollisen panssaroituja ajoneuvoja – mukaan lukien kuljetuspanssarivaunuja – elektronisen sodankäynnin järjestelmän ja linnoitteita. Taistelun aikana hyökkääjä kärsi henkilöstötappioita, GUR kertoo Telegram-kanavallaan.

GUR:n julkaisema video näyttää, kuinka ukrainalaissotilaat saapuvat alueelle vesiskoottereilla ja RIB-veneillä (jäykkärunkoinen kumivene).

Venäläiskohteisiin isketään muun muassa videolinkin kautta ohjattavilla FPV-droneilla.

GUR:n mukaan iskuryhmän sotilaat suorittivat tehtävän ja vetäytyivät ilman tappioita.

Tendran kynnäs sijaitsee Mustanmeren pohjoisosassa Hersonin alueen rannikolla.

Ukraine’s GUR published a video of a naval raid conducted yesterday with jet skis and RHIBs by its Artan unit on the Tendra Spit. The footage shows FPV strikes on an MT-LB and other equipment near the lighthouse. https://t.co/RgRBg7Jhh5 pic.twitter.com/xXgN1Vbsbp

— Rob Lee (@RALee85) August 7, 2024