Erikoisjoukot havaitsivat lennokkiyksikön – Himars iski

Ukrainan erikoisjoukot ovat jakaneet videon, jonka kerrotaan näyttävän venäläisen lennokkiosaston tuhoamisen rintaman eteläosissa.

Erikoisjoukkojen yksikkö oli havainnut etulinjan lähellä venäläisjoukkojen käyttämän ZALA -tiedustelulennokin.

Sitä seuraamalla löydettiin liikkuva laukaisuasema, jonka yhteydessä oli kontteja ZALA-droonien ja Lancet-räjähdelennokkien varastoimiseen. Kohteeseen tilattiin isku Himars-täsmäraketeilla.

– Erikoisjoukkojen taistelijat ohjasivat Himars-raketinheittimen tulen kohteeseen. Sen seurauksena liikkuva laukaisuasema ja ilmatorjuntaohjusten varastokontit saatiin tuhottua, Ukrainan erikoisjoukot kirjoittavat Telegram-julkaisussaan.

Video of a Ukrainian HIMARS strike on a Russian ZALA UAV team located by Ukrainian SSO’s 73rd Naval Special Purpose Center. https://t.co/Ix8FbevkOF pic.twitter.com/QNs977bVSv

— Rob Lee (@RALee85) February 19, 2024