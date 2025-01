Erikoisjoukkojen ja droonien isku – näihin kohteisiin osui

Ukraina toteutti viime yönä laajan lennokkihyökkäyksen useille eri alueille. Venäläismedioiden mukaan viime yön iskuun osallistui yli 130 droonia, eli kyseessä oli sodan suurimpia lennokkihyökkäyksiä.

Venäjän ilmatorjunta oli puolustusministeriön mukaan aktiivinen Kurskin, Brjanskin, Belgorodin ja Krimin alueilla. Ilmatorjuntatulesta kerrottiin yön aikana myös useilla paikkakunnilla Moskovan ympäristössä.

Sosiaalisessa mediassa julkaistiin videoita Moskovan kaakkoispuolella sijaitsevan Rjazanin öljynjalostamolla syttyneestä laajasta tulipalosta ja valtavista savupatsaista.

Ukrainan asevoimien yleisesikunta vahvistaa tuoreimmat hyökkäykset ja on julkaissut niistä lisätietoja. Mukana oli räjähdedroonien lisäksi erikoisjoukkoja, jotka toimivat yhteistoiminnassa muiden yksiköiden kanssa. Kohteina oli Venäjän asevoimien logistiikan kannalta tärkeitä laitoksia.

Rjazanin öljynjalostamolta nousi iskujen seurauksena valtava tulipatsas. Öljynpumppauksessa käytetyn aseman sanotaan myös vaurioituneen.

Brjanskin alueella kohteena oli mikroelektroniikkaa tuottava Kremniy El -tehdas. Se on kriittisen tärkeä monille Venäjän asejärjestelmille, kuten Pantsir-ilmatorjuntajärjestelmille ja Iskander-ohjuksille.

Ukrainan yleisesikunnan mukaan iskujen aiheuttamista vauriosta kerätään parhaillaan lisätietoja.

