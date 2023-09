Erikoisjoukkojen isku: Näin hyökkääjän komentopiste tuhottiin

Ukrainan erikoisjoukot ovat julkaisseet videon maan itäosissa sijaitsevan Bahmutin lähellä tehdystä iskusta.

Rintamalohkolla on käyty kiivaita taisteluita lähes koko kesän ajan. Ukrainan joukkojen kerrotaan jatkaneen hyökkäyksiä Bahmutin eteläpuolella ja edenneen Klishtshiivkan kylän tuntumassa.

Ukrainan erikoisjoukkojen yksikkö kertoo saaneensa tiedustelutietoa Venäjän komentopisteen sijainnista lähellä Bahmutia. Lennokkiosasto siirtyi laukaisuasemiin lähialueella.

Videolla näytetään, kuinka sotilaat kokoavat kiinteäsiipisen lennokin kiinnittämällä sen siivet laitteen runkoon. Sotilas sijoittaa kaksi kranaattia lennokin alla sijaitsevaan tilaan. Operaattori ohjaa laitetta tietokoneella lava-auton ohjaamossa. Lennokin kerrotaan pudottaneen pommilastinsa onnistuneesti komentopisteeseen.

Laite laskeutui laskuvarjon avulla läheiselle pellolle, josta erikoisjoukkojen ryhmä kävi noutamassa sen mukaansa.

russian command and control post near Bakhmut was destroyed by Ukrainian SOF operators using combat UAVs. pic.twitter.com/h41oz8fN4p

— SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) August 31, 2023