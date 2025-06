Erikoinen ilmiö Venäjällä: Sotaan värväytyjien määrä putoaa

Sotaan värväytyjien määrä Venäjällä on pudonnut merkittävästi vuoden 2025 alun jälkeen, arvioi saksalaisen Stiftung Wissenshaft und Politik -tutkimuslaitoksen tutkija Janis Kluge Substack-sivustolla julkaisemassa kirjoituksessaan.

Itä-Euroopan ja Euraasian tutkimusosaston varajohtajana työskentelevä Kluge kertoo analysoineensa Venäjän budjettilukuja. Erityisesti hän sanoo kiinnittäneensä huomiota värväytymisestä maksettuihin palkkioihin.

Tutkijan mukaan värväytymisessä näkyi selkeä piikki heti alkuvuodesta 2025. Kuitenkin kesää kohden värväytyjien määrä on pudonnut merkittävästi. Kuvaaja värväytyneiden määrän kehityksestä on nähtävissä alla olevassa upotuksessa.

Venäjän eri alueelliset hallintoelimet ovat maksaneet merkittäviä värväytymispalkkiota uusille sotilaille. Klugen mukaan palkkiot ovat olleet alueille keino täyttää asetetut alueelliset kiintiöt.

Palkkiot ovat tutkijan mukaan nousseet nopeasti viimeisen vuoden aikana. Korkeammat palkkiot ovat houkutelleet uusia sotilaita. Nyt palkkioiden nousu on kuitenkin tutkijan mukaan tasaantunut.

Alkuvuoden korkeat värväytymislukemat saattavat Klugen mukaan olla syynä sille, että alueet eivät ole kesän tullen enää nähneet syytä nostaa palkkioita entisestään.

– Koska alueilla ei ollut vaikeuksia täyttää kiintiöitään ja rekrytointikustannukset nousivat nopeasti, alueelliset hallitukset lopettivat bonusten korottamisen. Jos nykyinen laskeva trendi kuitenkin jatkuu, on todennäköistä, että bonuksia korotetaan uudelleen, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Klugen arvon mukaan vielä huhtikuussa uusia sotilaita värväytyi noin 1400 päivässä. Toukokuun aikana lukema kuitenkin putosi. Hänen mukaansa toukokuussa sopimuksen kirjoitti päivässä noin 900 sotilasta.

– Tavallaan Venäjän keskimääräisen värväytymispalkkion suuruus on paras indikaattori siitä, kuinka hyvin rekrytointi Venäjällä sujuu, hän kirjoittaa Substackissa.

