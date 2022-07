Eremitaasin johtaja: Olemme kaikki imperialisteja

Pietarin Eremitaasin pääjohtaja Mihail Piotrovski on kohauttanut viime aikoina antamillaan lausunnoilla.

Pääjohtaja on asettunut tukemaan näyttävästi presidentti Vladimir Putinin ulkopolitiikkaa ja todennut, että kulttuuri on Venäjälle yksi ase sodankäynnissä.

– Olemme kaikki militaristeja ja imperialisteja, Mihail Piotrovski sanoi valtiollisessa Rossiiskaya Gazeta -lehdessä.

Eremitaasin pääjohtaja kuvailee sotaa ”kansankunnan tahdonilmaisuksi”.

– Näyttelymme ovat kulttuurinen hyökkäys, erikoisoperaatio. Kuin Venäjän lippu [Pariisissa sijaitsevan] Bois de Boulognen yllä, Piotrovski totesi.

Pietarissa sijaitseva museo ilmoitti kesäkuussa lopettavansa vuoden ajaksi taidenäyttelyitä koskevan yhteistyön eurooppalaisten ja amerikkalaisten toimijoiden kanssa.

Mikhail Piotrovskyn retoriikka on muuttunut kevään myötä, sillä hän korosti vielä sodan alkuvaiheessa kulttuurisen yhteistyön merkitystä ja vältti suoria mainintoja sodasta.

Piotrovsky vertaa nykytilannetta antiikin ajan sotiin ja toteaa maansa siirtyneen hiljattain erilaiseen aikakauteen.

– Me peräännyimme ja peräännyimme, mutta emme enää. Käänne on tapahtunut ja on selvää, että käänne oli lopullinen. Kaikki alkoi vuonna 2014 Krimistä, Eremitaasin pääjohtaja sanoi.

Director of Hermitage gave an interview. He said that for Russia, culture is a weapon in the war. "We are all militarists and imperialists", "war is the self-assertion of a nation","our exhibitions are a cultural offensive, a special operation, Russian flag over Bois de Boulogne” pic.twitter.com/azxtRxIR9y

— Oleksandra Matviichuk (@avalaina) July 2, 2022