”Eräät oppositiopuolueet suorastaan riski Suomen turvallisuudelle”

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah korosti KD:n puoluekokouksessa Porissa lauantaina, että Suomen tulevaisuus rakentuu talouden kestävyyden, turvallisuuden vahvistamisen ja perhepolitiikan uudistamisen varaan. Hän muistutti, etteivät seuraavatkaan hallitukset pääse talouden tasapainottamisessa helpolla.

– Seuraaviakin hallituksia odottaa jopa 10 miljardin sopeutustarve, sillä olemme kansakuntana eläneet kroonisesti yli varojemme, kun kasvua ei lähes pariin kymmeneen vuoteen ole ollut, mutta menoja on enenevästi lisätty. Tulevien eduskuntavaalien löysistä vaalilupauksista ovat ilmat ulkona jo nyt.

– Julkisia menojamme on pystyttävä painamaan alemmas, sillä niiden suhde BKT:hen on EU:n huippua, lähes 58 prosenttia. Naapurimaissa Ruotsissa ja Tanskassa ja koko EU:ssa keskimäärin selvitään alle 50 prosentilla.

Essayah vakuutti, että hänen puolueensa pitää kuitenkin kiinni arvovalinnoistaan.

– Tiukasta taloustilanteesta huolimatta kristillisdemokraatteina pidämme edelleen kiinni lapsilisistä, kotihoidon tuesta ja muista lapsiperheiden etuuksista sekä pienimmistä eläkkeistä, emmekä halua leikata ruokaa tuottavasta maataloudesta.

Väestön ikääntyminen ja alhainen syntyvyys haastavat Suomea enemmän kuin monia muita Euroopan maita.

– Suomalaisen yhteiskunnan kannalta on ratkaisevaa, otammeko väestöpolitiikan tosissamme. Perhepolitiikkaan tarvitaan isoja avauksia: esimerkiksi perhekohtaiset lainat, porrastettu perheverotus ja lapsivähennys yksinhuoltajille voisivat olla osa uusia ratkaisuja.

Essayah muistutti, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ollut hallituspolitiikan keskiössä koko ajan.

– Suomi on nopeasti kasvanut Naton porstuasta keskeiseksi liittokunnan turvallisuuden tuottajaksi, ja myös Ukrainan rauhan rakentamisessa Suomea kuunnellaan suurissa pöydissä. Ukraina tarvitsee oikeudenmukaisen rauhan ja realistisen tien EU:n jäseneksi.

– Suomi on ollut merkittävästi tukemassa Ukrainaa koko sodan ajan, ja haluamme myös tukea rauhan rakentamisessa ja sen turvaamisessa. Samalla on ymmärrettävä, että pitkä rajamme Venäjän kanssa tarkoittaa sitä, että omasta turvallisuudesta ja varautumisesta ei voi tinkiä.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja arvosteli oppositioryhmien epäselviä kantoja.

– Rajalakiäänestykset ovat osittaneet eräiden oppositiopuolueiden olevan suorastaan riski Suomen turvallisuudelle. Kansalaisten kannattaa miettiä, voiko ensi kaudella hallituksessa istua puolueita kuten vihreät ja vasemmistoliitto, jotka olivat valmiita avaamaan itärajan hybridivaikuttamiselle tai SDP:n kaltainen puolue, joka on ylintä johtoaan myöden jakautunut asiassa.

Lähi-idän kestävän rauhan toteutumiseksi Essayah korosti Oslon sopimusten periaatteiden merkitystä ja varoitti symbolisista ratkaisuista.

– Symbolisten ratkaisuehdotusten sijaan olisi ymmärrettävä pitkään jatkuneen konfliktin perimmäiset syyt ja etsittävä samalla ratkaisua, joka toisi alueelle kestävän rauhan. Tätä ei valitettavasti tarjoa syyskuun YK-viikolle Ranskan ja Saudi-Arabian johdolla sorvattu ns. New Yorkin julistus. Olen ilmoittanut, että Kristillisdemokraatit eivät kannata Suomen liittymistä julistukseen.

Essayah totesi, että EU:lla on tärkeä rooli turvallisuudessa, rikollisuuden torjunnassa ja sisämarkkinoiden kehittämisessä.

– Ulkoisten kriisien myötä unioni on palannut massiivisesta sääntelynäpertelystä niiden asioiden äärelle, jota varten se alun perin perustettiin. Yhteistyötä tarvitaan turvallisuuspolitiikassa, rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton torjunnassa, mutta myös talouskasvun edistämisessä. Tähän kaikkeen ei edelleenkään tarvita massiivista byrokratiaa, epämääräisesti perusteltuja tulonsiirtoja ja yhteisvelkaa.