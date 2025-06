Erään aikakauden loppu? Israel tuhoaa Iranin Top Gun -hävittäjiä

Eräs sotilasilmailun aikakausi on mitä todennäköisimmin tulossa päätökseensä Israelin ja Iranin konfliktin myötä. Israelin voidaan olettaa tuhonneen tai ainakin tällä menolla tuhoavan Iranin ilmavoimien kyvyn jatkaa operointia ikonisilla F-14 Tomcat-hävittäjillä.

Israel on saanut Iranissa käytännössä ilmaherruuden ja Iranin ilmavoimat ja ilmapuolustus näyttävät menettäneen täysin toimintakykynsä. Israel on myös julkaissut videon, jolla lennokki tuhoaa kaksi F-14-konetta kentälle. Kyseisen videon koneet saattoivat kuitenkin olla jo valmiiksi käyttökelvottomia.

Yhdysvaltain laivaston käyttöön suunnitellusta suuresta muuntuvasiipisestä hävittäjäkoneesta tuli suoranainen julkkis Tom Cruisen tähdittämän Top Gun -elokuvan (1986) myötä. Konetyyppi saatiin mukaan myös vuoden 2022 jatko-osaan Top Gun: Maverick.

1970-luvulla Yhdysvaltain laivaston käyttöön tullut kone passitettiin eläkkeelle vuonna 2006. Iran on ollut tämän jälkeen konetyypin viimeinen käyttäjä. Tämä on jo itsessään ollut saavutus ilman amerikkalaista tukea.

Tomcateja myytiin Yhdysvalloista Iraniin shaahi Mohammed Reza Pahlavin valtakaudella 1970-luvun puolivälissä. Iranin vallankumous vuonna 1979 katkaisi suhteen Yhdysvaltoihin, mutta iranilaiset ovat tästä huolimatta pystyneet pitämään koneet ainakin rajatussa käytössä.

Ilmailusivusto Aviationistin mukaan Iranilla oli ainakin ennen Israelin massiivista hyökkäystä noin nelisenkymmentä F-14-konetta, joista osa on ”modernisoitu” päivitetyllä Iranissa asennetulla tutkajärjestelmällä ja tutkavaroittimella. Iran on myös väitetysti pystynyt integroimaan kotimaisia ohjuksia Tomcateihin.

Siitä ei ole tietoa, kuinka monta F-14-hävittäjää Iranilla todellisuudessa on enää ollut toimintakunnossa. Aviationistin artikkelin mukaan taistelukäyttöön sopivia Tomcateja oli vuonna 2018 enää noin 24 kappaletta. Samaan arvioon päädyttiin Flight Globalin selvityksessä vuonna 2019.

Iranilaisten Tomcatien rungot ovat mitä todennäköisimmin ylittäneet maltillisesta käytöstä huolimatta toimintaikänsä rajat jo kauan sitten. Koneita todennäköisesti käytetäänkin nykyisin varsin säästeliäästi ja rungon rasittamisen rajoituksilla.

Actually this is Iran's F-14AM Tomcat prototype-3-6049 with some upgrades and the unique desert splinter scheme. The goal was to increase the number of FMC F-14As with fully operational fire control systems and radars. The Tomcat was upgraded over a period of 4 years. 🇮🇷 https://t.co/KQOYZ045ci pic.twitter.com/O5oqnW73oi

An Israeli Air Force drone struck and destroyed two Iranian F-14 fighter jets at an airport in Tehran, IDF Spokesman Brig. Gen. Effie Defrin reveals in a press conference.

The IDF publishes footage of the strike.

Additionally, the IDF airs footage of a strike on Iranian… pic.twitter.com/z6QwK8brBH

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 16, 2025