Epidemia iski sotilaisiin Venäjällä: Keuhkokuumetta kylmissä teltoissa

Liikekannallepanossa pakkovärvätyt venäläissotilaat sairastuvat joukoittain keuhkoputkentulehdukseen ja keuhkokuumeeseen Siperiassa sijaitsevalla harjoitusleirillä, kertoo uutissivusto Baikal Journal.

Vaimot sanovat Irkutskin alueelta kotoisin olevien mobilisoitujen sotilaiden asuvan teltoissa jopa 30 asteen pakkasissa. Miehet joutuvat myös ostamaan itse lääkkeensä.

Eräs vaimo on kirjoittanut Irkutskin alueen kuvernöörin VK-sometilille valittaen miesten huonosta kohtelusta:

– Heillä ei ole kunnollista sairaanhoitoa, he ostavat lääkkeensä itse, heille on määrätty jo kolme kertaa antibioottikuuri – ja he asuvat teltoissa kaiken tämän keskellä. Haluatko, että he eivät pääse ollenkaan erikoisoperaation alueelle, vaimo kysyy kuvernööriltä ja kehottaa tätä ryhtymään toimiin.

Virallisen Venäjän mukaan Ukrainassa on käynnissä erikoisoperaatio, mutta todellisuudessa kyseessä on Moskovan aloittama laajamittainen hyökkäyssota.

Samaisen vaimon mukaan hänen miehensä määrättiin asepalvelukseen lokakuussa ja vietiin Novosibirskin alueella sijaitsevaan Koltsovon koulutuskeskukseen. Miesten kerrotaan asuvan kamiinoiden lämmittämissä teltoissa, joissa he joutuvat nukkumaan kaikki vaatteet päällä makuupusseissa.

Toinen vaimo sanoo sotilaiden peseytyvän ulkosalla puhallettavissa uima-altaissa, vaikka pakkasta on 30 astetta.

– Ei siis mikään ihme, että heillä kaikilla on kova yskä, joka ei lähde pois.

Eräs Koltsovon koulutuskeskukseen viety pakkovärvätty sotilas kertoo, että 95 prosenttia sotilaista on sairastunut. Hän sairastui itse keuhkokuumeeseen ja vietti kuukauden verran sairaalassa ennen kuin palasi takaisin leirille joulukuun alussa.

Monet miehistä yrittävät selviytyä juomalla alkoholia ”flunssan helpottamiseksi”. Alkoholin juominen on kuitenkin vaarallista, koska se lisää nukahtamisen riskiä kylmässä säässä.

– On ollut paleltumia, ja joitakin miehiä on jo ollut sairaalahoidossa, sotilas kertoo.

Kolmas vaimo sanoo, että pakkovärvätyille ei ole annettu riittävästi koulutusta, ja he ovat saaneet huonolaatuisia univormuja. Hänen mukaansa miehille on järjestetty vain kolme ampumaharjoitusta.

Lukuisten mediatietojen mukaan palvelukseen määrätyt venäläissotilaat lähetetään Ukrainaan ilman riittävää koulutusta, ja heiltä puuttuvat asianmukaiset tarvikkeet, ruoka-annokset, aseet ja muut varusteet. Myös majoituksen ja johtamisen tason sanotaan olevan huonoa tai olematonta.

