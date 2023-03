Epätoivoisia kysymyksiä HIMARSeista – tätä FSB halusi Saksan tietovuotajalta

Saksan ulkomaantiedustelupalvelu BND:n työntekijä pidätettiin viime vuoden lopulla epäiltynä arkaluonteisten tietojen ja valtionsalaisuuksien toimittamisesta Venäjälle.

Syyttäjäviranomaisten mukaan kyseessä olevaa Saksan kansalaista epäillään maanpetoksesta. Taustalla oli BND:lle annettu ulkopuolinen vihje ja sitä seurannut laaja tutkimus.

Spiegel-lehden mukaan skandaalia pidetään katastrofaalisena Saksan ulkomaantiedustelun maineelle. Yhdysvaltain, Britannian ja monien muiden Nato-maiden tiedustelupalveluiden kerrotaan vähentäneen tiedonjakoa epäluotettavana pidetyn BND:n kanssa.

Monissa maissa on hämmästelty, miten helposti epäilty pystyi hankkimaan tietoja ja toimittamaan ne Moskovalle. Asiantuntijoiden mukaan BND:n omat suojamekanismit vaikuttavat pettäneen täysin. Epäillyn yhteydet äärioikeistoon jätettiin huomiotta.

Skandaalin päähahmoihin lukeutuu varakas liikemies Visa M., joka on naimisissa Venäjän rikkaimpiin lukeutuvan naisen kanssa. Hänen epäillään ystävystyneen korkea-arvoisen FSB-upseerin kanssa.

Toinen hahmo oli saksalainen liikemies ja entinen sotilas Arthur E., joka oli ansainnut omaisuutensa timanttikaupalla Afrikassa.

Epäilty Carsten L. toimi Bundeswehrin upseerina ja työskenteli ulkomaantiedustelussa vuodesta 2007 lähtien. Häntä epäiltiin jo 1990-luvulla pahoinpitelystä, rattijuopumuksesta ja poliisien solvaamisesta. Carsten L. sai kaksi kertaa sakkotuomion, mikä ei ilmeisesti ollut ongelma miehen työnantajalle.

Asevoimien vastatiedusteluyksikkö MAD epäili häntä jo 2000-luvun alussa yhteyksistä äärioikeistoon asevoimissa. Todisteita ei kuitenkaan löytynyt.

Carsten L. lähetettiin pian tärkeinä pidetyille tehtäville Pohjois-Makedoniaan ja Kosovoon. Hänet ylennettiin Pullachissa sijainneen paikallisosaston johtoon.

Miehen töissä esittämät mielipiteet herättivät jo tuolloin huomiota. Hän oli muun muassa vaatinut pakolaisten teloituksia. Virallisesti hänen kantansa luokiteltiin BND:ssä ”hyvin konservatiiviseksi” tai ”nationalistiseksi”.

Carsten L.:n epäillään toimittaneen ensimmäiset tiedot Moskovaan syyskuussa 2022. Hän oli tuolloin saanut siirron Berliiniin osastoon, jonka tehtävänä oli arvioida muita agentteja. Mies tapasi Arthur E:n elokuussa 2022 Baijerin eteläosissa sijaitsevan hotellin ravintolassa, jossa mukana oli ilmeisesti myös AfD-puolueen toimija.

Arthur E. kertoi joutuneensa vaikeuksiin väärennetyn diplomaattipassin ja -rekisterikilven käytöstä. Carsten L. oli vaikuttunut liikemiehen tarinoista ja sanoi uskovansa, että tästä tulisi hyvä tietolähde BND:lle. Liikemies pyysi apua, jotta tshetsheenitaustainen Visa M. saisi pysyvän oleskeluluvan Saksassa.

Miehet tapasivat myöhemmin berliiniläisessä baarissa, jossa mukana oli toinen BND:n työntekijä. Hänen tehtävänsä oli tietolähteiden hallinnointi.

Miehet jatkoivat kasinolle, jossa Arthur E.:n kerrotaan voittaneen 2 000 euroa. Miehet päättivät käyttää rahat välittömästi Artemis-nimisessä bordellissa.

Arthur E. kertoi tutkijoille vilkaisseensa Carsten L.:ltä saamiaan asiakirjoja. Niiden uskotaan käsitelleen muun muassa Wagner-palkkasotilaita ja BND:n meneillään olevia tiedusteluoperaatiota.

Spiegelin mukaan ei ole mitään epäselvyyttä siitä, että Carsten L:ää käytettiin vakoojana. Arthur E:n uskotaan toimittaneen tiedot Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:lle. Arthur E.:n yhteys FSB:hen juontuu Moskovan Ritz-Carlton-hotellilla aiemmin järjestettyyn tapaamiseen Visa M:n kanssa.

Arthur E. lensi Moskovaan syyskuun 23. päivänä 2022. Lentokentällä häntä vastassa oli auto, joka vei hänet Visa M:n omistamalle asunnolle. Paikalla oli Gassan-nimellä esittäytynyt mies, joka pyysi Arthur E:tä laittamaan matkapuhelimensa lentotilaan ennen tietojen antamista. Gassan sanoi myöhemmin edustavansa ”Lubjankaa” eli FSB:tä.

Arthur E. sai FSB:ltä listan kysymyksiä, jotka hän kuvasi ja lähetti Carsten L:lle salatulla viestipalvelulla. Tutkijat löysivät kuvan myöhemmin miehen matkapuhelimesta.

Venäläiset halusivat tietää, kuinka monta HIMARS-täsmäraketinheitintä Yhdysvallat oli toimittanut Ukrainalle, ja missä ne tarkalleen ottaen sijaitsivat. He kysyivät, olivatko ajoneuvojen GPS-paikantimet päällä.

FSB halusi myös tietää, mitä kautta Saksan IRIS-T-ilmatorjuntajärjestelmiä aiottiin kuljettaa Ukrainaan.

Tiedustelupalveluissa on arvioitu kysymysten kertovan lähinnä venäläisten epätoivosta.

– Venäläiset tiedustelupalvelut kyselivät melkein kaikissa mahdollisissa paikoissa HIMARSeista, eräs tiedustelulähde sanoo.

From the Ritz Hotel in Moscow to a brothel in Berlin. The mole, a diamonds trader and the husband of one of Russia‘s richest women – our new story on the Russian spy inside the BND ⁦@derspiegel⁩ by ⁦@romanlehberger⁩ ⁦@christogrozev⁩ … https://t.co/SX0BS7csKZ

— Fidelius Schmid (@FideliusSchmid) March 10, 2023