Epätoivoiset venäläissotilaat avautuvat: Taistelemme rynnäkkökivääreillä tankkeja vastaan

Ryhmä sotaan mobilisoituja venäläisiä kertoo, että heidät on teljetty kellariin, koska he kieltäytyivät taistelemasta etulinjassa.

Heidän mukaansa komentajat käskevät miehiä taisteluihin pelkkien rynnäkkökiväärien kanssa ukrainalaisia panssarivaunuja vastaan.

Telegram-uutiskanava Ostorozhno, novosti on jakanut sosiaalisessa mediassa kiertävän videon (jutun alla), jolla venäläissotilaat kertovat kokemuksistaan.

Video näyttää, kuinka miehet ovat vangittuina pienessä kellarissa, jonka sanotaan sijaitsevan miehitetyllä Etelä-Donetskin alueella Ukrainassa.

Vangitut miehet ovat kotoisin Venäjän Kaukoidästä Primorjen aluepiiristä, Sahalinin alueelta ja Kamtšatkan niemimaalta. Heidän kerrotaan palvelevan 60. prikaatissa.

He kertovat kieltäytyneensä menemästä etulinjaan, koska he eivät saaneet tarvittavia varusteita taistellakseen paljon vahvempaa vastustajaa vastaan.

– Komentajat eivät tule etulinjaan. Meillä ei ole varusteita, meitä ei evakuoida, eikä meillä ole radioyhteyksiä. Miehiä vain heitetään etulinjaan kuin koiria.

– Me taistelemme rynnäkkökivääreillä panssarivaunuja vastaan. Tällä tavalla Venäjän armeija taistelee, miehet avautuvat.

1/ Mobilised Russians say they have been thrown into a "pit" because they refused to go and fight on the front line. They say that commanders are "throwing [men] in like dogs" armed with only assault rifles to fight off Ukrainian tanks. ⬇️ pic.twitter.com/eE8kTJGjsf

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 5, 2023