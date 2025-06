Epäily ydinaseesta – Iran varautuu vastaiskuun

Israelin väitetään valmistautuvan lähiaikoina suoritettavaan ilmaiskuun Iranin ydinlaitoksia vastaan. Asiasta kertovat useat amerikkalaiset ja eurooppalaiset hallintolähteet New York Timesille.

Yhdysvallat on varotoimena evakuoinut osan henkilökunnasta Irakin Bagdadissa sijaitsevasta suurlähetystöstä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump torjui aiemmin keväällä Israelin ehdottaman hyökkäyssuunnitelman, sillä hän halusi aikaa neuvotteluille. Tavoitteena on löytää ratkaisu, joka estäisi Irania kehittämästä ydinasetta.

Trump sanoi kaksi viikkoa sitten varoittaneensa Israelin pääministeri Benjamin Netanjahua, ettei iskua tule tehdä neuvotteluiden jatkuessa. Diplomaattinen polku ei ole tämän jälkeen tuottanut juurikaan tuloksia.

Persianlahdella, Omaninlahdella ja Hormuzinsalmella kulkevia kauppa-aluksia on jo varoitettu sotilaallisesta toiminnasta ja kohonneista riskeistä. Iranin puolustusministeri, kenraali Aziz Nasirzadeh muistutti keskiviikkona Lähi-idässä sijaitsevien amerikkalaisten sotilastukikohtien olevan iranilaisten ohjusten kantaman sisällä.

Yhdysvaltain Central Command -päämajaa johtaja kenraali Michael Kurilla sanoi kongressin kuulemisessa esittäneensä presidentille ja puolustusministeri Pete Hegsethille useita vaihtoehtoja Irania vastaan tehtävälle iskulle. Tälle hetkellä vaikuttaa kuitenkin siltä, että Israel valmistelee operaation toteuttamista ilman Yhdysvaltain tukea.

Pete Hegseth sanoi keskiviikkona kongressissa, että Iranin tavoitteena vaikuttaa olevan ydinaseen valmistaminen. Iran on vakuuttanut, että uraanin rikastamishanke tähtää siviilialan energiantuotantoon.

YK:n alainen Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA kertoi torstaina, ettei Iran ole noudattanut ydinalaa koskevia velvoitteita ensimmäistä kertaa 20 vuoteen. Iranin johto vastasi ilmoittamalla uuden uraanin rikastamislaitoksen perustamisesta ”turvalliseen kohteeseen”.

Yhdysvallat, Britannia, Ranska ja Saksa esittivät IAEA:ssa päätöslauselmaa, jossa arvostellaan Irania ydinohjelman nopeasta kiihdyttämisestä ja vuoden 2015 ydinsopimuksen rikkomisesta. Tämä antaisi YK:n turvallisuusneuvostolle mahdollisuuden asettaa uudelleen laajoja talouspakotteita Teheranille.

Asiantuntijoiden mukaan Iran pystyy pian valmistamaan riittävästi materiaalia kymmeneen ydinkärkeen. Ydinaseen saaminen käyttökuntoon voisi kestää vain joitakin kuukausia.

Öljyn markkinahinta on ollut nousussa jännitteiden vuoksi. Yhdysvaltain lentotukialus Carl Vinson kulkee parhaillaan Arabianmerellä. Sen kyydissä on yli 60 lentokonetta ja myös F-35-häivekoneita. Lähialueelle on sijoitettu kymmeniä muita koneita, joita käytettiin viime vuonna Israelin ilmapuolustuksen tukena Iranin ohjus- ja lennokkihyökkäystä vastaan.