Epäily vetäytymisestä: Venäjän parhaat joukot ovat nyt Hersonissa

Venäjän joukkojen on väitetty valmistelevan laajamittaista vetäytymistä Dnepr-joen länsipuolelta Hersonin alueella.

Länsimaisten tiedusteluarvioiden perusteella etulinjassa olleita kokeneempia yksiköitä olisi siirretty reserviin ja korvattu liikekannallepanossa värvätyillä sotilailla. Ukrainassa on varoitettu, että kyseessä voisi olla myös hämäys korkeita tappioita aiheuttavien hyökkäysten houkuttelemiseksi.

Sotahistorioitsija Igor Kopotin sanoo Viron yleisradioyhtiö ERR:n haastattelussa, että Venäjän aikeita on tässä vaiheessa vaikea arvioida tarkasti. Hersonin kaupunkiin on siirretty lisäjoukkoja, mutta varsinaisen ansan paljastamiseksi ei ole riittävästi tiedustelutietoja.

Kopotinin mukaan Herson on poliittisesti ja strategisesti liian merkittävä kohde, jotta se voitaisiin vain luovuttaa ukrainalaisille. Alueesta oli suunniteltu sodan alkuvaiheessa tukikohtaa, josta käsin Venäjä olisi jatkanut hyökkäystä kohti Odessaa. Tämä olisi sulkenut Ukrainan meriyhteydet ja samalla suuren osan vientitaloudesta.

Kyseessä on ainoa alueellinen pääkaupunki, jonka Venäjä on onnistunut tähän mennessä miehittämään.

– Vaikka kuulemme uutisia siviilien siirroista, niin ei ole mitään syytä uskoa, että Venäjä luopuisi Hersonista ilman vastarintaa. Päinvastoin, he ovat keskittäneet merkittäviä joukkoja alueelle, enemmän kuin yhden armeijakunnan, Igor Kopotin toteaa.

Venäjän 22. armeijakunnan lisäksi aluetta puolustaa pienempiä taktisia osastoja, joiden joukossa on myös maahanlaskujoukkoja. Kopotin viittaa arvioihin, joiden mukaan Venäjän parhaat joukot ovat nyt Hersonissa.

Miehitysjoukot ovat kärsineet heikosta huoltotilanteesta, sillä Dnepr-joen ylittäviä maantie- ja ponttoonisiltoja on pommitettu jatkuvasti.

– He ovat saaneet tästä huolimatta kasaan kolminkertaisen puolustuslinjan, jonka tukena on tykistö ja ilmavoimat. Tämän vuoksi läpimurto ja Hersonin vapautus on Ukrainan kannalta hyvin haastava tehtävä, sotahistorioitsija sanoo.