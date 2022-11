Venäjän liput katosivat, sotilaita ei näy – mitä Hersonissa tapahtuu?

Venäjän joukkojen on väitetty valmistelleen Hersonin alueella vetäytymistä uudelle puolustuslinjalle Dnepr-joen itäpuolelle.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu torstaina kuvia, joiden perusteella Venäjän lippu olisi kadonnut hallintorakennuksen katolta Hersonin kaupungissa. Myös sotilaiden kerrotaan kadonneen useilta tarkastuspisteiltä.

Kommersant-lehden mukaan paikallishallinto olisi jo siirtynyt etelämpänä sijaitsevaan Henitsheskiin. Lippujen katoamisesta on kertonut myös venäläinen sotakirjeenvaihtaja Aleksandr Kots.

Ukrainan asevoimien tiedottajan mukaan tietoihin tulee suhtautua varauksella, sillä Venäjän on tiedetty varautuneen jo pitkään katutaisteluihin Hersonin kaupungissa.

– Hybridisodankäyntiin kuuluvat tällaiset tietovuodot, jotka ovat yrityksiä heikentää vastapuolta, tiedottaja sanoi Radio Free Europen mukaan.

Economist-lehden haastatteleman länsimaisen hallintolähteen mukaan Venäjän on havaittu valmistelleen laajamittaista vetäytymistä Hersonista, minkä vuoksi myös suuri osa siviileistä on kuljetettu kohti itää. Alueelle tilapäisesti siirrettyjen uusien sotilasyksiköiden tehtävänä on todennäköisesti suojata vetäytymistä.

– On todennäköistä, että suurin osa sotilasjohdosta on jo vetäytynyt joen yli jättäen demoralisoidut joukot torjumaan Ukrainan hyökkäyksiä ilman johtajia, virkailija sanoo ja kuvailee toimintaa ”kamalaksi johtamiseksi”.

Venäjän kerrotaan rakentavan parhaillaan uutta puolustuslinjaa Dneprin itäpuolelle. Hersonista vetäytyminen tullaan todennäköisesti esittämään ”evakuointina” sotilaallisen perääntymisen sijasta. Käänne voi johtaa Venäjän johtoon kohdistuvan arvostelun kiihtymiseen.

Liikekannallepanossa kutsuttujen reserviläisten odotetaan vahvistavan Venäjän puolustuslinjaa eri puolilla Ukrainaa. Heikosti koulutettujen joukkojen ei katsota soveltuvan hyökkäysoperaatioihin, minkä lisäksi niiden toimintakykyä rajoittaa kriittiseksi kuvailtu ammuspula.

Russians have removed their flag from the main administrative building in Kherson. In addition, according to locals multiple Russian checkpoints around Kherson city have been abandoned. #Kherson #Ukraine pic.twitter.com/BMAJOKIxsw

Western official: "it's likely that most echelons of command have now withdrawn across the river, leaving demoralised and leaderless men to face Ukrainian assaults." Calls it "terrible leadership". Adds that Russian defensive lines on Dnieper right bank being built up.

— Shashank Joshi (@shashj) November 3, 2022