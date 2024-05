Epäily vakoilusta – näitä miljoonakiinteistöjä Kreml omistaa Lontoossa

Brittilehti Telegraph selvitti Lontoossa sijaitsevien luksuskiinteistöjen venäläisomistuksia. Lehden selvityksen mukaan presidentti Vladimir Putinin hallinto omistaa maan pääkaupungissa kiinteistöjä jopa kymmenien miljoonien puntien arvosta.

Britannian hallitus on toukokuussa poistanut useiden venäläisten kiinteistöjen diplomaattisen aseman, koska niitä epäiltiin vakoilutukikohdiksi. Diploomaattisen aseman poistaminen mahdollistaa viranomaisten valvonnan kiinteistössä, kun niillä ei ole enää oikeudellista koskemattomuutta.

Hallitus ei eritellyt, mitkä kiinteistöt olivat kyseessä, mutta Telegraphin mukaan kyseessä oli ainakin 50 huoneen kartano Hawkhurstissa Sussexissa ja Venäjän suurlähetystön kauppa- ja puolustusosasto Highgatessa, Pohjois-Lontoossa.

Telegraph on tunnistanut ainakin 10 muuta venäläisomisteista kiinteistöä Lontoossa. Monet niistä vaikuttavat lehden selvityksen perusteella olevan vähäisellä käytöllä ja kunnostuksen tarpeessa.

Highgatessa sijaitseva Venäjän federaation omistama kiinteistö on ollut vuosia tyhjillään ja rappeutuneessa kunnossa. Lähellä sijaitseva pienempi talo myytiin viime vuonna 2,4 miljoonalla punnalla.

Toinen Venäjän federaation omistama kiinteistö Highgatessa, on myös huonossa kunnossa. Talossa ei ole naapurin mukaan näkynyt ihmisiä vuosikymmeniin, vaikka toisinaan nurmikko on leikattu. Kiinteistön arvo on noin 2,3 miljoonaa puntaa.

Punatiilinen rakennus Kensingtonissa toimii Venäjän federaation pysyvänä edustustona kansainvälisessä merenkulkujärjestössä. Piha on hieman epäsiisti ja kiinteistön arvo on arviolta 1,5 miljoonaa puntaa.

Holland Parkin alueella sijaitseva kiinteistö on alueella, jossa yleisesti kiinteistöt maksavat 1,65 miljoonaa puntaa.