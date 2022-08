Epäily käyttöhuoneista: Koko päihdehoito pitäisi laittaa remonttiin

Huumausaineisiin liittyvien ongelmien kasvu on herättänyt Suomessa kasvavaa huolta, sillä alle 25-vuotiaiden nuorten huumekuolemia kirjataan enemmän kuin monissa muissa Euroopan maissa.

Keskustelua on käyty viime aikoina käyttöhuoneista, joissa huumausaineita voisi käyttää turvallisesti. Poliisitaustaisen kansanedustaja Marko Kilven (kok.) mukaan aiheeseen liittyvien lainsäädännöllisten mutkien oikominen voi osoittautua liian haasteelliseksi.

Hän huomauttaa, että muutos tarkoittaisi osittaista ja hyvin pistemäistä depenalisointia. Käsitteellä tarkoitetaan sitä, että teot ovat lainvastaisia, mutta niistä ei tavanomaisissa tapauksissa enää rangaista.

– Depenalisointia on osittain harjoitettu jo 2000-luvun alusta saakka huumausaineiden käyttörikosten osalta – alaikäisiä eikä hoitoon haluavia saa rangaista. Käyttöhuoneet olisivat hyvä mahdollisuus tarjota käyttäjille hoitoa. Tämä on hyvä peruste, mutta ongelmana on, ettei päihdehoito toimi. Viesti joka puolelta on sama – hoitoon pääsy on erittäin vaikeaa, jos ei jopa mahdotonta, Marko Kilpi toteaa Etelä-Suomen Sanomien mielipidekirjoituksessa.

Esimerkiksi Kuopion katkaisuhoidossa on 12 hoitopaikkaa, joista 3–5 on huumeidenkäyttäjille.

– Meillä ei ole edes omaa päihdeohjelmaa lapsille eikä nuorille. Jos otetaan käyttöhuoneet käyttöön, pitää panna samalla koko päihdehoito remonttiin, Kilpi jatkaa.

Kansanedustajan mukaan kasvavien huumengelmien ratkaisuksi ollaan siis käytännössä tarjoamassa käytön entistä parempaa mahdollistamista. Asiantuntijoiden mukaan käyttöhuoneet eivät ennaltaehkäisisi ongelmia tai tavoittaisi nuoria, joiden huumeidenkäyttöön olisi tärkeää päästä puuttumaan ajoissa.

Jo nykyisin huumausaineiden käyttövälineitä ja korvaushoitolääkkeitä jaetaan yhteiskunnan piikkiin. Suurin osa ei pidä käyttöään ongelmana eikä siksi halua hoitoa.

– Moni ongelmakäyttäjä on niin ongelmissa, ettei heillä ole sairaudentuntoa. Siksi sielläkään hoidolle ei tunneta tarvetta. Kun hoidon nimeen vannotaan, pitäisi ymmärtää, mitä päihdeongelman hoitaminen ihan oikeasti tarkoittaa, Marko Kilpi sanoo.

Kansanedustaja kehottaa tekemään selvityksiä siitä, miksi huumeidenkäyttö on lisääntynyt niin rajusti viime vuosikymmenten aikana.

– Miksi nuoret turvautuvat yhä useammin huumeisiin? Mitä juurisyitä näillä ongelmilla on? Mitä niille pitää tehdä, Kilpi kysyy.