Entistä useampi tunnistautuu uudella tavalla

Telian mobiilivarmenteen aktivoinnit ovat kiihtyneet syksyn aikana, ja uusia käyttäjiä on tullut kymmeniä tuhansia. Yli 55-vuotiaat ovat aktivoineet mobiilivarmenteen käyttöönsä kaikkein vilkkaimmin.

Viranomaisten ja asiantuntijoiden suosittelema mobiilivarmenne on osoittautunut suosituksi vaihtoehdoksi turvalliseen tunnistautumiseen.

– Mobiilivarmenteen aktiivisten käyttäjien määrä on kasvanut lähes 30 prosenttia syksyn aikana ja yli 50 prosenttia kuluneen vuoden aikana Telialla. Tällä hetkellä noin viidennes puhelinasiakkaista on aktivoinut ilmaisen mobiilivarmenteen käyttöönsä, kertoo Telian lisäarvopalveluiden liiketoiminnasta vastaava Vesa Reijonen tiedotteessa.

Digi- ja väestötietoviraston julkaisemat tilastot osoittavat, että mobiilivarmenteella suoritetaan tällä hetkellä yli 11 prosenttia kaikista tunnistautumisista julkisiin verkkopalveluihin.

– Monet eivät ehkä vielä tiedä, että mobiilivarmenne toimii käytännössä kaikissa julkisissa verkkopalveluissa tunnistautumisvälineenä. Turvallisinta olisi tunnistautua mobiilivarmenteella kaikkiin muihin palveluihin ja käyttää pankkitunnuksia vain oman verkkopankin asiointiin, Reijonen toteaa.

Telia on järjestänyt yhteistyökumppaneiden kanssa senioreille runsaasti opastusta ja webinaareja verkkohuijauksiin varautumisesta ja turvallisuudesta, mikä näkyy myös mobiilivarmenteen aktivoinneissa.

– Uusien käyttäjien määrä on kasvanut eniten yli 55-vuotiaiden keskuudessa. Iloinen yllätys on ollut erityisesti seniorien kiinnostus mobiilivarmenteen käyttöä kohtaan. Tämä on helppokäyttöinen ja turvallinen palvelu kaiken ikäisille ja toimii kaikissa puhelimissa.

Alle 30-vuotiaat ovat toistaiseksi aktivoituneet hitaammin mobiilivarmenteen käyttöönotossa.

– Nuoret voivat ajatella tunnistavansa mahdolliset huijaussivustot ja siten välttävänsä pankkitunnusten sekä rahojen menettämisen. Tekoälyn myötä verkkorikollisten huijaussivustot näyttävät pahimmillaan aidoilta, ja jopa asiantuntijoiden on vaikea tunnistaa niitä, sanoo Reijonen.