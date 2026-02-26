Entiset matkustajakoneiden moottorit jauhavat pian sähköä

Kilpailussa tekoälyn herruudesta teknologiayhtiöt värväävät kaikki talouden moottorit mukaan taistoon – mukaan lukien suihkukoneiden moottorit.

Niitä vuokralle antava ja korjaava yhtiö FTAI Aviation ilmoitti vuodenvaihteessa alkavansa myydä Boeing 737:n moottorista muokattua kaasuturbiinia datakeskusten sähköntuotantoa varten. Sen jälkeen yhtiön pörssikurssi on noussut yli 40 prosenttia.

Jefferies-pankki arvioi, että energiaturbiineihin liittyvä liiketoiminta voisi lisätä yhtiön liikevaihtoa 750 miljoonaa dollaria vuodessa, joka olisi 52 prosenttia kuluvan vuoden liikevaihdon arviosta ilman tätä uutta liiketoimintaa.

FTAI ei kuitenkaan ole ainoa tällä liikeidealla liikkeelle lähtenyt yhtiö: ProEnergy myy Boeing 747:n moottoreista muokattuja 48 megawatin kaasuturbiineja ja startup-yritys Boom Supersonic on sijoittamassa 300 miljoonaa dollaria muokatakseen omasta moottoristaan kaasukäyttöisen sähkövoimalan energiannälkäisille datakeskuksille.

Suihkumoottorit soveltuvat luonnostaan sähköntuotantoon. Howmet Aerospace, GE Aerospace, GE Vernova, Mitsubishi Heavy Industries, Siemens Energy ja Woodward ovat jo kauan valmistaneet ja myyneet lentokonemoottoreista johdettuja kaasuturbiineja tai niiden komponentteja. Mutta niiden valmistamiin turbiineihin on jo vuosien mittaiset odotusajat, mikä on avannut tilaisuuden uusille yrittäjille.

FTAI Aviationilta kestää sen oman ilmoituksen mukaan 30–45 päivää muuttaa suihkumoottori kaasuturbiiniksi. Mahdollisimman vähän alkuperäistä lentomoottoria muuttavan version suunnitteluun sen sijaan kului puolitoista vuotta. Yhtiö on hyvissä asemissa kuumassa markkinassa: se on yksi suurimmista CFM56-moottorien – markkinoiden eniten myydyn lentomoottorin – omistajista.

Lentomoottorin muokkaamiseksi kaasuturbiiniksi täytyy tehdä kaksi päämuutosta: polttoainesuuttimet täytyy vaihtaa sellaisiksi, joiden läpi voi syöttää kaasua lentopolttoaineen sijasta, ja moottorin etupäässä oleva suuri puhallin täytyy korvata paljon pienemmällä, joka sopii paremmin sähköntuottoon.

Vaikka uusien yrittäjien kaasuturbiinit ovat pieniä verrattuna vakiintuneiden valmistajien kaasuturbiineihin, ne ovat myös edullisempia. Lisäksi niiden turbiinien perään voidaan lisätä toinen vaihe – höyryturbiini, joka hyödyntää kaasuturbiinin pakokaasun. Tämä lisää järjestelmän tehokkuutta.

FTAI arvioi voivansa toimittaa 100 turbiinia vuodessa eli yhteensä 2,5 gigawattia. Boom Supersonic tähtää neljän gigawatin vuosituotantoon vuoteen 2030 mennessä. Vuosina 2023–2025 maailman kaasuturbiinien valmistuskapasiteetti oli noin 47 gigawattia.

Kapasiteettia on mahdollista lisätä: kaupallisesta lentoliikenteestä poistuvien moottorien lisäksi Yhdysvaltain Energy Information Administration arvioi, että maan asevoimien käytöstä poistamien sotilaskoneiden moottoreista saataisiin teoriassa jopa 40 gigawattia.

Tekoälyn riivaamat teknologiayhtiöt ovat käyttämässä tänä vuonna huimat 700 miljardia dollaria datakeskuksiin ja niiden sähköistämiseen. Tämä houkuttelee paljon luovuutta energiasektorille.