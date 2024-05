Entinen tiedustelupäällikkö varoittaa Kiinasta: ”Karhu se on pandakarhukin”

Muutaman vuosikymmenen aikajänteellä meidän on varauduttava paitsi Venäjän, myös Kiinan asevoimien läsnäoloon arktisella alueella, arvioi puolustusvoimien edellinen tiedustelupäällikkö Juha Vauhkonen. Kontra-amiraali Vauhkonen jäi reserviin syksyllä 2023.

– Kiinalla on suuria ambitioita arktisella alueella, ja sen kautta muodostettavilla reiteillä. Se tavoittelee sijoituksia arktisen alueen valtioissa, ja tietää, että ilmastonmuutos ulottuu sekä heihin että tänne, Vauhkonen sanoi maanantaina puheessaan, jonka piti Baltic Sea Region Forum -seminaarissa Turussa.

Vauhkonen huomautti, että Venäjä on nyt ja tulee aina olemaan Pohjoismaille ja Suomelle ensisijainen vastustaja. Mutta myös Kiinan läsnäoloon on varauduttava. Sen lisäksi, että Kiina valmistelee Vauhkosen mukaan jo laivastolleen kalustoa arktisia tarpeita varten, sillä on Polar Silk Road -niminen strateginen hanke. Vapaasti suomentaen hankkeen nimi voisi olla Arktinen Silkkitie. Se on vuonna 2018 julkistettu satamien ja kauppareittien infrastruktuurihanke, joka kulkisi Koillisväylää pitkin Kiinasta pohjoisen Siperian merialueilta Suomen, Ruotsin ja Norjan editse keski-Eurooppaan.

Tämä väylä voisi säästäisi matka-ajassa vaikkapa Hollantiin jopa 20 päivää verrattuna Suezin kanavan kautta kulkevaan reittiin. Pelkästään tästä syystä sillä voi olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, mikä ymmärrettävästi kiinnostaa.

Natolla taas on jo pysyvä läsnäolo arktisella alueella, ja se ei tule loppumaan.

– Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden välinen yhteistyö on turvattu myös kahdenvälisillä sopimuksilla.

Vaikka Yhdysvalloissa lähestyvä, loppuvuodesta käytävä presidentinvaali aiheuttaa epävarmuutta myös Euroopassa, Vauhkonen pohti, että Eurooppa ja Yhdysvallat tarvitsevat toisiaan monesta syystä myös tulevaisuudessa.

– Yhdysvallat on johtava globaali toimija, ja EU:n ansioluettelo ei globaalissa politiikassa ole ainakaan vielä kovin mittava. Mutta Yhdysvallat tarvitsee Euroopan tukea globaalissa etelässä, uusien teknologioiden kehittämisessä sekä jakamaan omaa taakkaansa sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen varmistamisessa.

On ennakoitu, että maailman seuraava polttopiste voi olla Etelä-Kiinan merellä. Yhdysvaltojen ja Kiinan intressit saattavat törmätä. Samalla kontra-amiraali Vauhkonen muistutti tulevaisuuden ennustamattomuudesta sen suhteen, miten kauan Venäjän tavoittelema liittoutuminen Kiinan kanssa kestää.

– On muistettava, että karhu se on pandakarhukin.