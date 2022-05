Entinen Nato-komentaja: Ukrainan tilaisuus on kesällä

RFE/RL on kysynyt nykyään UCLA:n vanhempana tutkijana toimivalta amerikkalaiselta kenraalilta evp. Wesley Clarkilta, mitä Ukrainaa tarvitsee ja mitä lännen tulisi tehdä Venäjän lyömiseksi.

Naton Euroopan-joukkojen ylipäällikkönä Clark johti vuonna 1999 liittouman Kosovo-kampanjaa, jossa liittouma lopetti pommituksillaan tynkä-Jugoslavian johtajan Slobodan Miloševićin albaaneihin kohdistaman etnisen vainon.

Clark huomauttaa, että Ukrainan aseistustarve perustuu venäläiseen sodankäyntitapaan.

– Venäläinen metodi on murtaa Ukrainan puolustuksesta läpi tuhoamalla kyliä. He tietävät näiden kylien olevan vaikeita paikkoja Ukrainan panssarin- ja ilmatorjunnalle, joten he vain jauhavat ne puruksi tykistöllään.

Kenraalin sanoo kuulleensa paljon tukilupauksia, mutta kun tarkastelee listaa siitä, ”mitä Ukrainalle annetaan, mitä on saapunut ja kuinka tehokasta se on, on se silti riittämätöntä”.

– Heillä ei ole vieläkään tarvitsemiaan panssarivaunuja; heillä ei ole vieläkään tarpeeksi tykistöä; heillä ei ole hävittäjälentokoneita; heillä ei ole maataistelukoneita; heillä ei ole hyökkäyshelikoptereita, Clark luettelee ja lisää:

– Ja kuten kuvitella saattaa, jos venäläiset tekevät läpimurron ja panssarikolonna on edennyt 50 kilometrin syvyydellä, jonkun tulee löytää se ottaa, kontrolloida ja hyökätä ja liikkua sitä vastaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan erilaista voimaa kuin tähän mennessä on.

Mitkä lännen tavoitteet ovat?

Clark nostaa esille, että nykyinen aseistus on riittävää ainoastaan pattitilanteen luomiseksi. Jo toukokuun alkupuoliskolla Defense One-julkaisu kertoi, että Britannian puolustusministeri Ben Wallace oli sanonut pienelle toimittajajoukolle, että ”lännen tavoite on auttaa Ukrainaa saamaan heikomman sijaan paremmat neuvotteluasemat”. Tämä tarkoittaisi käytännössä pattitilannetta.

Clark muistuttaa Yhdysvaltojen kuitenkin asettaneen eri tavoitteet.

– Tarkoitus on tuottaa Venäjälle strateginen epäonnistuminen ja heikentää sitä niin paljon, ettei tällainen toistu. No, jos sotiminen loppuu ja Venäjä hallitsee kaikkea mitä se on nyt saanut haltuunsa. on vaikea sanoa sen olevan strateginen epäonnistuminen.

– Heillä on hallussaan käytännössä koko Ukrainan etelärannikko ja huomattavilta osin Luhanskin ja Donetskin alueet. Ja he ovat aiheuttaneet tuhoa 0,5–3 biljoonan dollarin edestä. Eli jos katsomme tämän [aselevon] riittävän, ei se ole kummoinen saavutus. Ukrainan vahvistamista on jatkettava. Sillä on taistelukyky ja päättäväisyys ajaa venäläiset pois maasta, mutta sillä ei ole siihen välineitä.

Venäläinen tykkituli saatava loppumaan – ja nopeasti

Clark painottaa, että ”ensin tulee lyödä Venäjän tykistö”, koska ilman sen halvaannuttamista ukrainalaiset eivät saa koskaan läpimurtoa. Samalla voidaan lopettaa venäläisten harjoittama kaupunkien tuhoaminen, kun venäläinen tykistö saadaan vastaiskulla pois pelistä.

Lisäksi ukrainalaiset tarvitsevat vastatykistötutkia ja muuta tiedustelutukea sekä joitain lennokkeja.

-Mutta ennen kaikkea he tarvitsevat tykistöä. Paljon, paljon ja paljon tykistöä ammuksineen, satojen ammusten päivävarantoja per tykki.

Clark huomauttaa, että venäläisten Kiovasta karkottamisen jälkeen maaliskuun lopulla oli tiedossa, että Ukrainalle olisi aikaa toimittaa vahvistuksia muutaman viikon ajan.

– Ok. Nyt ne viikot ovat menneet. Suurin osa amerikkalaishaupitseista on siellä, ehkä myös muiden liittolaisten toimittamaa kalustoa. Mutta tämä kaikki riittää ainoastaan korvaamaan Ukrainan tappiot.

Clark korostaa ajan olevan rajallista. Länsimaiden tulee toimia nopeasti.

– Venäjän torjumisessa onnistumiseksi meidän tulee tehdä paljon enemmän. Tulee kiirehtiä. Ja jos meillä on mahdollisuus potkaista Venäjä ulos Ukrainasta, Donbasista ja Etelä-Ukrainasta, on aikaikkuna tällä heinä- ja elokuussa. Joulukuuhun mennessä Venäjä on mobilisoinut merkittävät joukot. Kiina ei voi auttaa [Venäjää] ennen kuin Xi Jinping saa kolmannen kautensa. Joten nyt on Ukrainan mahdollisuus, jos Ukraina lähtee liikkeelle ja se saa siihen tarvittavat materiaalit.