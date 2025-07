Entinen hävittäjälentäjä aloitti Naton Euroopan joukkojen komentajana

Yhdysvaltain ilmavoimien kenraali Alexus Grynkewich aloitti perjantaina puolustusliitto Naton Euroopan joukkojen komentajana. Hän seuraa tehtävässään amerikkalaiskenraali Christopher Cavolia.

Komentajan vaihtoseremonia pidettiin Euroopan joukkojen päämajassa Belgiassa.

Naton pääsihteeri Mark Rutte kiitti kenraali Cavolia Naton yhteisen puolustuksen nykyaikaistamisesta ja hänen toimistaan Ukrainan sodan aikana. Rutte antoi tunnustusta Cavolille myös Naton läsnäolon vahvistamisesta Itämerellä, mikä on hänen mukaansa ollut tärkeää liittolaisten kriittisen merenalaisen infrastruktuurin suojaamisessa.

– Olet ollut erinomainen joukkojen komentaja, johtanut kunniakkaasti ja rehellisesti, Rutte sanoi Naton tiedotteen mukaan.

Kenraali Grynkewich on tehnyt pitkän uran Yhdysvaltain ilmavoimissa. Hän on kokenut hävittäjälentäjä, jolla on yli 2 300 lentotuntia F-16- ja F-22-koneilla.

Pääsihteeri Rutten mukaan Grynkewichillä on entisenä hävittäjälentäjänä ”syvä ymmärrys niistä uhista, joita kohtaamme ilmatilassa ja muilla toimintakentillä”.

– Tiedän, että Nato voi luottaa sinuun samalla horjumattomalla päättäväisyydellä kuin edeltäjiisi, Rutte totesi.

Grynkewich on järjestyksessä 21. Naton Euroopan joukkojen komentaja. Ensimmäinen tehtävässä toiminut oli kenraali Dwight D. Eisenhower, josta tuli myöhemmin Yhdysvaltain 34. presidentti.