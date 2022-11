Entä jos myymälävaras voisi saada lähestymiskiellon kauppaan?

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa ehdottaa yrityslähestymiskiellon mahdollistavan lain luomista. Hän tarjoaa sitä keinoksi puuttua toistuviin myymälävarkauksiin, vakavaan väkivaltaan ja sen uhkaan kaupoissa. Myös Kaupan liitto on ajanut kyseistä lainsäädäntöä.

– On vakava tosiasia, että väkivallan uhka ja häiriökäyttäytyminen ovat useissa kaupoissa arkipäivää ja monesti samat ihmiset toistavat häiriökäyttäytymistä. Kaupat ja yritykset tarvitsevat nykyistä vaikuttavampia keinoja ennaltaehkäistä ja puuttua häiriötilanteisiin, Sarkomaa kommentoi tiedotteessa.

Suomessa yrityksien ei ole mahdollista hakea lähestymiskieltoa. Tällä hetkellä esimerkiksi juuri kauppoihin kohdistuviin uhkiin on voitu vastata vain hakemalla henkilökohtaista lähestymiskieltoa kaupan työntekijöille.

– On kestämätöntä jättää yksittäisten työntekijöiden vastuulle lähestymiskieltojen hakeminen. Työturvallisuudesta huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Yrityslähestymiskielto antaisi työnantajalle mahdollisuuden toteuttaa työturvallisuuslakia sellaisena kuin se on tarkoitettu, Sarkomaa toteaa.

Yrityslähestymiskielto koskisi tilanteita, joissa on kyse esimerkiksi toistuvasta vakavasta väkivallan uhasta, jatkuvasta ja pitkäaikaisesta häiriökäyttäytymisestä sekä toistuvista varkauksista. Vastaavaa lainsäädäntöä on jo käytössä Ruotsissa. Tulokset ovat olleet lupaavia.

Ruotsin Svensk Handelin mukaan nimittäin 75 prosenttia kiellon saaneista henkilöistä ei ole uhmannut kieltoa ja on pysynyt poissa kaupan tiloista.

Yksi varkaus ei Ruotsissa riitä lähestymiskieltoon. Henkilön tekemien varkauksien, häirinnän ja vakavan väkivallan uhan pitää olla toistuvaa ja todellista. Yrityslähestymiskiellon maksimipituus länsinaapurissa on vuoden mittainen.

– On perusteltua ryhtyä valmistelemaan yrityslähestymiskieltoa Suomeenkin. Ruotsista saadut hyvät tulokset puhuvat puolestaan. Yrityslähestymiskiellolla voitaisiin parantaa työntekijöiden turvallisuutta kaupoissa sekä se antaisi yrityksille konkreettisen lisäkeinon puuttua jatkuviin varkauksiin ja väkivallan uhkaan toimitiloissaan. Kaikilla pitää olla oikeus turvalliseen työpaikkaan, kansanedustaja painottaa.

Sari Sarkomaa jättää eduskunnassa asiasta toimenpidealoitteen, jossa esitetään lainsäädännön valmistelun aloittamista.