Ensin katkeaa kaapeli ja sitten alkaa ampuminen: Evp-kommodorin hurja skenaario Itämeren ansasta

Suomenlahdella nähtiin viikko sitten kireä tilanne, kun Venäjän varjolaiva ei totellut Viron viranomaisten pysähtymiskäskyjä ja jatkoi matkaansa. Yritykset estää aluksen eteneminen eivät onnistuneet. Paikalla saapui myös venäläinen hävittäjäkone ja tiettävästi myös Naton ilmavalvontaa alueella suorittava hävittäjä. Virossa tapausta on pidetty varsin vakavana.

Tämän jälkeen julkisuuteen on tullut tietoja, joiden perusteella Venäjä on ryhtynyt saattamaan varjolaivoja laivaston aluksilla. Venäläislausuntojen ja aiemman tapauksen perusteella Moskova on viestinyt olevansa enemmän tai vähemmän valmis puolustamaan varjolaivoja. Venäjältä on jopa väläytetty länsimaisten alusten pysäyttämistä Itämerellä. Venäjä on lisäksi julistanut itäiselle Suomenlahdelle uusia vaara-alueita, joiden syitä ei ole kerrottu.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja entinen eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra pitää tilannetta varjolaivojen kanssa huolestuttavana. Hän huomauttaa Verkkouutisten Sanna Ukkola Shown (alla) haastattelussa Venäjän legitimoivan toimillaan laittoman varjolaivaston toiminnan.

– V

Johtaja Jukka Savolainen Hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta huomauttaa tilanteen tulenarkuudesta.

– Tässä pitää olla tosi varovainen, Savolainen sanoo.

– Me ollaan sitä mieltä kaikki, että Venäjän ei pitäisi pystyä viemään öljyään yli 60 dollarin tynnyrihintaan. Ja nyt puolet sen vientiöljystä menee tästä Itämeren kautta, ja länsimaisten sanktioiden takia siinä käytetään tätä varjolaivastoa, josta emme pidä ja joka on todella huonokuntoista ja ei noudata meidän länsimaisia standardeja, muun muassa Länsi-Suomen merivartioston komentajana sotilasurallaan toiminut kommodori (evp.) Savolainen avaa.

Toisessa vaakakupissa painaa kuitenkin hänen mukaansa se, että Venäjä voi vedota merenkulun vapauteen.

Asiantuntija huomauttaa, että kyseessä on perustavanlaatuinen periaate. Systemaattinen Venäjän rannikon sulkeminen joltain liikenteeltä olisi hänen mukaansa sotatoimi.

–

Hän nostaa esimerkiksi Viron tapauksen, jossa varjolaivan lippuvaltio ei ollut selvillä. Tässä oli Savolaisen mukaan kyse selkeästä perusteesta.

Venäjä voi virittää ansan

Jukka Savolainen maalaa huolestuttavan kuvan siitä, mitä Venäjän laivaston ja ilmavoimien aktiivinen osallistuminen varjolaivojen suojeluun voi merkitä.

Hänen mukaansa on mahdollista, että näin voitaisiin ”eskaloida nopeasti jotain konfliktia”.

–

Savolaisen esimerkissä Itämerellä nähdään samanaikaisesti tärkeän kaapelin tai putken katkeaminen, mutta varjolaivan lisäksi paikalla on myös venäläinen sota-alus.

–

Tällaisessa tapauksessa oltaisiin asiantuntijan mukaan yhtä-äkkiä tilanteessa, joka voisi äityä kansainväliseksi aseelliseksi konfliktiksi.

–

Jukka Kopran mukaan tilannetta pitää seurata ja skenaarioita analysoida sekä varautua.

– T