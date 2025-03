Ensimmäinen suuri länsiyritys palaa Venäjälle

Italialainen pesukoneita valmistava Ariston Group palaa Venäjälle ensimmäisenä länsimaisena yrityksenä sen jälkeen, kun Moskova aloitti Ukrainassa laajamittaisen sodan. Tänä aikana yhtiön Venäjällä olevaa omaisuutta hallinnoi Gazpromin tytäryhtiö, kertoo uutissivusto Important Stories.

Ariston Group on ilmoittanut aikovansa palata Venäjän markkinoille presidentti Vladimir Putinin peruttua aiemman päätöksen sen kansallistamisesta. Asia kerrotaan yhtiön tiedotteessa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä Venäjän viranomaisten päätökseen palauttaa Ariston Group venäläisen tytäryhtiömme omistajaksi ja johtajaksi. <…> Aiomme jatkaa työskentelyä Venäjän paikallisen johdon kanssa noudattaen täysin olemassa olevia pakotteita, sanoi yhtiön toimitusjohtaja Paolo Merloni.

Jotta yhtiö voisi palata Venäjälle, sen hallituksen on tehtävä vastaava päätös.

