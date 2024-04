Ennätysmäärä yrityksiä kokee taloudellisen tilanteensa huonoksi

Yritysten tilanne on heikentynyt kevään aikana, kertoo tuore Yrittäjägallup. Pienistä ja keskisuurista yrityksistä 19 prosenttia ilmoittaa olevansa melko tai erittäin huonossa taloudellisessa tilanteessa. Määrä on korkein sitten toukokuun 2022, jolloin asiaa kysyttiin ensimmäisen kerran.

– Yritysten tilanne on kevään mittaan heikentynyt. Siinä näkyy erityisesti poliittisten lakkojen aiheuttamat ongelmat ja talouden hyytyminen. Valitettavasti kehysriihen veropäätöksillä moni ahtaalla oleva yrittäjä uhkaa joutuu vielä ahtaammalle, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

51 prosentilla vastaajista yrityksen taloudellinen tilanne on joko erittäin tai melko hyvä. Tämä osuus on pysynyt suunnilleen ennallaan tänä vuonna.

Yritysten näkymä eteenpäin ei ole juurikaan muuttunut alkuvuoden aikana. 19 prosenttia yrityksistä arvioi tilanteensa heikkenevän. Osuus on hieman laskenut helmikuusta, jolloin se oli 22 prosenttia.

Näkymien parantumiseen uskotaan eniten teollisuudessa (35 prosenttia), kaupassa (34 prosenttia) ja pääkaupunkiseudulla (38 prosenttia). Itä-Suomen yritysten näkymät seuraavalle vuodelle eivät poikkea muun maan yritysten näkymistä.

Suhteellisesti eniten huonossa tilanteessa olevia yrityksiä on kaupan alalla (24 prosenttia) ja teollisuudessa (22 prosenttia). Teollisuudessa 11 prosentilla tilanne on erittäin huono. Teollisuuden tilanne on selkeästi heikentynyt eniten sitten helmikuun 2024, jolloin vain yksi prosentti teollisuusyrityksistä raportoi erittäin huonosta tilanteesta.

Yrittäjägallupin mukaan ay-liikkeen lakot ovat vaikuttaneet kielteisesti 46 prosenttiin pk-yrityksistä ja myönteisesti yhteen prosenttiin. Lakoilla ei ole ollut vaikutusta 49 prosenttiin.

– Erityisesti lakot ovat iskeneet kauppaan ja teollisuuteen. Tämä osoittaa, että lakoilla aiheutetaan erityisesti vahinkoa yrityksille ja niiden työntekijöille, toimitusjohtaja Pentikäinen sanoo.

– Suurimmat taloudelliset vahingot lakoista kärsivät pienet teollisuusyritykset, joissa lähes puolella vahingot nousevat jopa sataantuhanteen euroon. On suuri riski, että lakkojen vuoksi menetetään sekä yrityksiä että työpaikkoja.

Eniten mainittuja kielteisiä vaikutuksia olivat asiakkaiden kärsiminen (38 prosenttia), logistiikkaketjun häiriöt (24 prosenttia), menetykset liiketoiminnassa (22 prosenttia), tuloksen heikentyminen (20 prosenttia) ja tuonnin häiriintyminen (11 prosenttia).

– On hyvä, että SAK ei jatka lakkoja, joilla olisi ammuttu jalkaan erityisesti suomalaisia yrittäjiä ja duunareita, Pentikäinen kommentoi.

Yrittäjien Verianilla teettämään tutkimukseen vastasi 1 076 pk-yritysten edustajaa 3.−15.4.2024. Tutkimustulosten luottamusväli on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.