Ennätysmäärä oikeistopuolueen ehdokkaita kuollut Saksassa paikallisvaalien alla

Jopa kuusi Saksan oikeistolaisen AfD-puolueen ehdokasta on kuollut viime viikkoina ennen paikallisvaaleja suuressa läntisessä Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa. Asiasta kertoo esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Poliisi ei epäile asiassa rikosta tai rikoksia, mutta tilanne tarkoittaa kuitenkin jonkin verran byrokratiaa. Äänestyslippuja on painettava uusiksi ja osa ennakkoon postitse äänestäneistä joutuu äänestämään uudestaan.

Nordrhein-Westfalenissa on 18 miljoonaa asukasta, ja 14. syyskuuta pidettävissä paikallisvaaleissa on tiettävästi noin 20 000 ehdokasta. Sen hallinnollinen keskus on Düsseldorf ja suurin kaupunki Köln.

Kuolemantapausten määrä on kuitenkin herättänyt kysymyksiä sosiaalisessa mediassa. Nordrhein-Westfalenissa sisäministeriö on huomauttanut, että myös muiden puolueiden, kuten vihreiden ja sosiaalidemokraattien, ehdokkaita on kuollut.

AfD nousi helmikuun liittovaltion vaaleissa Saksan toiseksi suurimmaksi puolueeksi.

Kotimaan tiedustelupalvelu luokitteli sen toukokuussa oikeistolaiseksi äärijärjestöksi, ennen kuin se keskeytti tämän kuvauksen oikeudessa vireillä olevan valituksen vuoksi. Kolmessa itäisessä osavaltiossa sen AfD-järjestöt on edelleen luokiteltu äärijärjestöiksi.

Alkuperäiset raportit keskittyivät uutisiin neljän ehdokkaan kuolemasta. Sitten kävi ilmi, että myös kaksi varaehdokasta oli kuollut, ja erilaiset salaliittoteoriat alkoivat velloa sosiaalisessa mediassa.

AfD:n toinen johtaja Alice Weidel on kaatanut bensaa spekulaatioiden liekkeihin jakamalla uudelleen eläkkeellä olevan ekonomisti Stefan Homburgin väitteen, jonka mukaan ehdokkaiden kuolemien määrä oli ”tilastollisesti lähes mahdoton”.

Kysyttäessä puolueensa sisäisistä huhuista AfD:n kakkoshahmo Nordrhein-Westfalenissa, Kay Gottschalk, myönsi kuitenkin tiistaina, että ”se, mitä minulla on edessäni – mutta se on vain osittaista tietoa – ei tue näitä epäilyksiä tällä hetkellä”.

Gottschalk kertoi Politico-lehden podcastissa, että puolue ei toivo erilaisten huhujen ja spekulaatioiden leviävän. Hänestä asiassa on toimittava hienotunteisesti kuolleiden ehdokkaiden läheisten ja perheenjäsenten vuoksi.

Viimeisimmissä osavaltion vaaleissa toukokuussa 2022 AfD sai Nordrhein-Westfalenissa vain 5,4 prosenttia äänistä. Alue on keskeinen Saksan teollisuuden kannalta ja on kärsinyt runsaasta työpaikkojen vähenemisestä. Helmikuun liittovaltiovaaleissa AfD sai osavaltiossa äänistä jo 16,8 prosenttia. Niinpä odotukset osavaltiovaalien suhteen ovat korkealla.