Ennätys rintamalla: Lennokki iski panssarivaunua vastaan 22 kilometrin päästä

Nopeaan tahtiin yleistyneet räjähdelennokit vaanivat rintaman tuntumassa sekä Ukrainan että Venäjän sotilaita.

25-vuotias lennokkioperaattori kertoo Economist-lehdelle, että ainoa suojautumiskeino on piiloutua hyvin nopeasti, jos taivaalle ilmestyy vastapuolen drooni. Ne voivat lähestyä 160 kilometrin tuntinopeudella, joten ajamallakaan ei pääse pakoon.

– Jos suojasi on heikko, niin olet todennäköisesti kuollut mies, sotilas sanoo.

Hän kertoo menettäneensä 15 prosenttia kollegoistaan muutaman kuukauden aikana.

Ukrainan 47. prikaati on käyttänyt runsaasti FPV-räjähdelennokkeja, jotka ohjataan kohteeseensa videolinkin avulla. Lokakuun puolivälissä ukrainalainen operaattori teki tiettävästi ennätyksen lamautettuaan venäläisen panssarivaunun 22 kilometrin päästä. Kohde oli iskuhetkellä 18 kilometriä etulinjan takana.

Venäläisten kerrotaan reagoineen uuteen uhkakuvaan siirtämällä panssarikalustonsa kymmenen kilometrin päähän rintamalinjasta. Ukrainalainen upseeri arvioi lennokki-iskujen onnistuvan noin 60 prosentin todennäköisyydellä.

Myös venäläiset ovat aiheuttaneet tappioita räjähdelennokeilla, joiden kerrotaan tuhonneen useita Bradley-rynnäkkövaunuja ja jopa yhden Leopard-taistelupanssarivaunun.

Häirintälaitteita valmistavan ukrainalaisyhtiön varajohtaja Juri Momot sanoo FPV-droonien muuttaneen täysin taistelukentällä käytettävän taktiikan.

– Aiemmin elektronista häirintää mietittiin vain prikaatitasolla. Nyt komppaniatasolla tarvitaan kalustoa, jolla voi havaita FPV-lennokkeja ja puolustautua niitä vastaan, Momot sanoo.

