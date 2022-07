Ennakkomaksuja perinyt sähköyhtiö konkurssiin

Suomalainen sähköyhtiö Fi-Nergy Voima Oy on asetettu konkurssiin, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoo tiedotteessa.

Koska yhtiö on perinyt asiakkailtaan maksuja ennakkolaskutuksena, monilla asiakkailla on saatavia Fi-Nergyltä. KKV:n mukaan Fi-Nergyn sähkön ennakkolaskutukseen on liittynyt runsaasti kuluttajaongelmia, jotka ovat näkyneet suurina valitusmäärinä myös KKV:n kuluttajaneuvonnassa.

Laskutukselle on ollut tunnusomaista se, että yhtiö on laskuttanut kuluttajilta ylisuuriin arvioihin perustuvia ennakkomaksuja. Etupainotteinen maksujärjestelmä on johtanut käytännössä siihen, että kuluttajat ovat maksaneet sähköyhtiölle ylisuuria ennakkomaksuja, jotka yhtiön olisi tullut sopimussuhteen päättyessä kuluttajille palauttaa. Yhtiö on kuitenkin säännönmukaisesti jättänyt ylisuuret ennakkomaksut palauttamatta.

Kun yritys on asetettu konkurssiin, sillä ei enää ole oikeutta määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta. Konkurssipesän omaisuutta hoitaa tuomioistuimen määräämä pesänhoitaja. Fi-Nergy Voima Oy:n konkurssipesän pesänhoitajaksi on määrätty Borenius Asianajotoimisto Oy:n asianajaja Robert Peldán.

Kuluttajien tulee lähettää tiedot saatavistaan pesänhoitajalle mahdollisimman pian, sillä pesänhoitajan on saatava selvitys valmiiksi 21. syyskuuta 2022 mennessä.

Tiedot lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen [email protected] tai kirjeitse Borenius Asianajotoimisto Oy:n osoitteeseen Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki. Jos kuluttaja ei tarkalleen tiedä saatavansa määrää, voi hän esittää tästä pesänhoitajalle arvionsa.

Konkurssimenettelyn kestosta tai siitä, onko konkurssissa varoja jaettavaksi kuluttajille mahdollisina jako-osuuksina ei voida vielä tässä vaiheessa antaa arviota. Pesäluettelon ja velallisselvityksen valmistumisen jälkeen pesänhoitaja arvioi, jatkuuko konkurssimenettely vai tuleeko konkurssimenettely määrätä raukeamaan varojen puutteen takia.

Kuluttajan tulee ilmoittaa saatavat konkurssipesän hoitajalle mahdollisimman pian sekä seurata konkurssipesän tiedotusta, jos haluaa valvoa saatavansa myöhemmin.