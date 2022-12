Energiapolitiikasta tuskin tulee hallitusneuvotteluissa kynnyskysymystä

Ajatuspaja Toivon Kantar Publicilla teettämän kyselytutkimuksen mukaan eri puolueiden kannattajat ovat hyvin samoilla linjoilla ydinvoimasta ja venäläisen energian tuonnista Eurooppaan.

Suomalaisilla on suuri huoli energiakustannusten noususta, ja lähes kaikki (93 % kyselyyn vastanneista) ovat pyrkineet omassa kotitaloudessaan vähentämään sähkönkulutustaan viimeisten viikkojen aikana. Vain kuusi prosenttia vastasi, ettei ole pyrkinyt vähentämään kulutustaan lainkaan.

Tulokset kertovat, että yli kolmannes vastaajista oli huolissaan tilanteesta paljon tai melko paljon. Neljännes vastaajista kertoi olevansa vähän huolissaan ja vain kaksi prosenttia vastasi, ettei ole huolissaan lainkaan.

Vastausten tarkastelu puoluekannatuksen mukaisesti kertoo, että eniten huolta energiakustannusten noususta on perussuomalaisten kannattajien keskuudessa. Ainoastaan perussuomalaisten kannattajissa paljon huolissaan olevien vastaajien osuus ylsi yli 60 prosentin.

Kokoomuksen, keskustan ja SDP:n kannattajissa vastaajien jakaumat olivat hyvin samanlaiset. Vain vihreiden kannattajissa paljon tai melko paljon huolissaan olevien osuus jää alle puoleen vastaajista.

Jopa vihreiden selvä enemmistö ydinvoiman kannalla

Kuten muistakin viimeaikaisista kyselytutkimuksista, myös Ajatuspaja Toivon gallupista näkyy ydinvoimamyönteisyys. Peräti 79 prosenttia kyselyyn vastanneista odottaa päättäjiltä toimia ydinvoiman lisäämiseksi, jotta Suomessa voidaan turvata päästöttömän sähkön riittävyys ja tasainen saanti.

Puoluekannatus ei erottele enää juurikaan vastaajia, vaan jopa vihreiden kannattajien selvä enemmistö (60 %) odottaa päättäjiltä toimenpiteitä.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajissa myönteisyyttä ydinvoiman lisäämiseksi näyttää olevan eniten.

Eroon venäläisestä energiasta

Suomalaisten viesti päätöksentekijöille on varsin yksiselitteinen. Peräti 89 prosenttia vastanneista haluaa Euroopan pyrkivän kokonaan eroon venäläisestä energiasta.

Vain hyvin pieni osa vastaajista – yhteensä kahdeksan prosenttia – oli väitteen kanssa täysin tai jokseenkin eri mieltä.

Vastaajien puoluekannatus ei ole merkittävä muuttuja, kun verrataan vastaajien suhtautumista väitteeseen venäläisestä energiasta irtaantumiseen liittyen.

Vähäistä eroa on havaittavissa vihreiden ja toisaalta keskustan ja perussuomalaisten kannattajakuntien suhtautumisessa asiaan. Vihreiden kannattajista 81 prosenttia on täysin sitä mieltä, että venäläisestä energiasta on pyrittävä kokonaan eroon, siinä missä keskustalaisista näin ajattelee 58 prosenttia, mutta enemmistö siis heistäkin.

Isossa kuvassa ylivoimainen enemmistö vastaajista puoluekannasta riippumatta asettuu väitteen kanssa

samalle kannalle joko täysin tai jokseenkin. Yhteenlaskettuna myötämielisten osuus on kaikissa suurimmissa puolueissa vähintään yli 80 prosentin.

Vastaavasti kaikissa puolueissa väittämän kanssa täysin erimielisiä on alle kymmenen prosenttia vastanneista.

– Suomalaisen energiapolitiikan linjauksista ei pitäisi syntyä hallitusneuvotteluissa kynnyskysymyksiä, sillä puolueiden kannattajien näkemykset ovat varsin yhteneväisiä niin ydinvoiman lisäämisestä kuin venäläisestä tuontienergiasta, toteaa Ajatuspaja Toivon toiminnanjohtaja Sini Ruohonen.

Ajatuspaja Toivo toteutti ajankohtaisen kyselyn sähkönhinnasta ja energiaratkaisuista Kantar Publicilla 15.-16.12.2022.