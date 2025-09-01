Enemmistö ukrainalaisista suostuisi tulitaukoon, ehtona turvatakuut

Ukrainalaisista 75 prosenttia uskoo, että heidän maansa tulisi suostua tulitaukoon, mutta vain siinä tapauksessa, jos maalle tarjotaan vahvat turvallisuustakuut, kertoo The Kyiv Independent.

Rating Groupin 21.–23. elokuuta 2025 tekemän kyselyn mukaan suurin osa kyselyyn vastanneista ukrainalaisista haluaa rauhaa ja on avoin tietyille myönnytyksille, mutta vain sillä ehdolla, että heidän maansa saa kansainväliset turvallisuustakuut.

Vastaajat tunnistivat kolme tärkeintä turvallisuustakuuta. Nämä ovat jatkuva rahoitus ja aseiden toimitukset kumppaneilta (52 %), liittolaisten sitoutuminen sotilaalliseen puuttumiseen tilanteeseen Venäjän toistuvan hyökkäyksen sattuessa (48 %) ja kansainvälinen partiointi Ukrainan ilma- ja merialueella (44 %).

Kysyttäessä Ukrainan välittömistä prioriteeteista 58 prosenttia sanoi, että tärkeintä on varmistaa jatkuva kansainvälinen rahoitus ja aseiden toimitukset armeijalle. Vain 31 prosenttia sanoi, että Ukrainan miehitettyjen alueiden palauttamisen tulisi olla tärkein prioriteetti.

Lisäksi 82 prosenttia vastaajista pitää neuvotteluja realistisena tapana lopettaa sota. Vastaajista 62 prosenttia kannattaa muiden maiden osallistumista rauhanneuvotteluihin ja 20 prosenttia suoraa neuvottelua Venäjän kanssa.

Vaikka ukrainalaiset ilmaisevat halukkuutensa pyrkiä rauhaan sekä mielipidekyselyissä että neuvotteluihin osallistumisen kautta, Kreml ei ole osoittanut kiinnostusta sodan neuvotteluratkaisuun.

Kysely perustui 1 600 vastaajan satunnaistettuun otokseen, johon vastattiin tietokoneella avusteisilla puhelinhaastatteluilla. Kyselyyn ei osallistunut ihmisiä, jotka asuivat tilapäisesti miehitetyillä Krimillä ja Donbassissa sekä alueilla, joilla ei ollut Ukrainan matkaviestinverkkoa kyselyjakson aikana.