Venäläisistä mobilisoiduista sotilaista muodostetut huonosti varustetut joukot ovat hylänneet asemansa Hersonin kaupungin eteläpuolella Etelä-Ukrainassa, sotilaat kertovat uutissivusto Ostorozhno Novostin Telegramissa jakamalla videolla.

Ukrainan joukot valtasivat Hersonin kaupungin takaisin venäläisiltä miehittäjiltä viime viikonloppuna. Herson on samannimisen hallinnollisen alueen pääkaupunki Etelä-Ukrainassa Dnepr-joen rannalla.Venäjä rakentaa uusia puolustusasemia Dnepr-joen itäpuolella hidastaakseen ukrainalaisten etenemistä kohti Krimin niemimaata.

Venäläissotilaat joutuivat jättämään asemansa Ukrainan joukkojen tekemien kranaatinheitin- ja lennokki-iskujen vuoksi kykenemättä puolustautumaan niitä vastaan. Miehillä oli käytössään pelkästään Kalashnikov-rynnäkkökivääreitä ja tavallisia kivääreitä

Venäjän Smolenskista kotoisin olevat pakkovärvätyt kertovat, että heitä lähetettiin paikasta toiseen kaivamaan juoksuhautoja ja rakentamaan linnoitteita vanhoista neuvostoaikaisista rakennusmateriaaleista. Upseerit eivät myöskään kertoneet heille, että ukrainalaiset valtasivat Hersonin kaupungin takaisin.

Ukrainan kranaattikeskitysten ja lennokki-iskujen sanotaan aiheuttaneen kovia tappioita venäläissotilaiden keskuudessa.

Heillä ei myöskään ollut välineitä viestiäkseen johdon ja omien yksiköidensä välillä.

– Emme voineet tehdä asialle yhtään mitään. Meille vain koitui tappioita, joten teimme päätöksen vetäytyä, eräs sotilas sanoo.

