Verkkouutiset

Emmanuel Macron Volodymyr Zelenskyi Pariisissa 6. tammikuuta. AFP / LEHTIKUVA / YOAN VALAT

Emmanuel Macron haluaa puhua Vladimir Putinille lähitulevaisuudessa

Järjestelyitä yhteyden palauttamiseksi tehdään parhaillaan, Ranskan presidentti sanoi.
Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo aikovansa puhua Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa lähiviikkoina.

Macron kertoi asiasta Pariisissa, jossa Ukrainaa tukeva niin kutsuttu halukkaiden koalitio kokoontui tiistaina. Kokoukseen osallistuivat myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sekä USA:n delegaatio.

– Teemme parhaillaan järjestelyjä yhteydenpidon palauttamiseksi tulevina viikkoina, Macron sanoi ranskalaisen tv-kanavan haastattelussa.

Macron korosti, että tavoite Ukrainassa on rauha, mutta ei kuitenkaan maan antautumisen kustannuksella.

– Lyhyellä tähtäimellä meidän täytyy jatkaa Ukrainan puolustuksen tukemista. Mikä on juuri se, mitä teemme. (–) Emme halua tämän rauhan olevan Ukrainan antautuminen, Macron sanoi muun muassa Ukrainska Pravdan mukaan.

Halukkaiden koalitio sopi tiistaina vahvoista turvatakuista Ukrainalle, jotka tulevat voimaan tulitauon jälkeen.

Macron esitti toiveen keskusteluyhteyden palauttamisesta Venäjään myös aiemmin joulukuussa. Tuolloin Macron kommentoi, että Euroopan pitäisi löytää tapa vuoropuheluun Putinin kanssa, jottei Eurooppaa sivuuteta, kun Yhdysvallat hieroo rauhansopimusta Kiovan ja Moskovan välille.

Viime heinäkuussa Macron puhui Putinin kanssa yli kolmen vuoden tauon jälkeen. Tuolloin kaksituntisen puhelinkeskustelun päätteeksi presidentit totesivat olevansa syvästi erimielisiä Ukrainan tilanteesta.

