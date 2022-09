Emeritusprofessori velasta: Italian tiellä ollaan

Kansanedustaja Elina Valtonen (kok.) sanoo 23 Media -Youtube-kanavalla emännöimässään VALTONEN-ohjelmassa keskustelussaan Kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniaisen kanssa, että Euroopan velkaongelman korjaaminen on nyt paljon hankalampaa kuin Kreikan tukipakettien aikaan reilut kymmenen vuotta sitten.

Kokoomusedustaja toteaa, että maa olisi tuolloin tullut päästää velkasaneeraukseen.

– Se olisi tarkoittanut käytännössä sitä, että lainoittajat olisivat olleet vaikeuksissa. Mutta sitten jos vaikka Saksan valtio olisi halunnut pitää Deutsche Bankin ja kaverit pystyssä, niin Saksan valtio olisi voinut sitten pääomittaa niitä omia pankkejaan ja tehdä niin kuin Jenkeissä. Mutta että tavallaan olisi pidetty kuitenkin niin kuin markkinataloudesta ja no-bailout -periaatteesta huolta, Valtonen sanoo.

– Tosiasia on se, että siihen rinnalle on viime vuosina noussut sitten Italia, joka on paljon suurempi ongelma ja suurempi riski Euroopalle. Italian velkaisuusaste on erittäin, erittäin korkea, Kanniainen toteaa.

Hän huomauttaa Italian kokonaisveroasteen olevan noin 32 prosenttia. Vertailun vuoksi lukema Suomessa on 43 prosenttia.

– Italian velka on niin suuri, että se nyt ei sitten olekaan läpihuutojuttu, Kanniainen sanoo.

Valtonen toteaa, että viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, ennen koronaviruspandemiaa, Italia on ollut perusjäämässä lähes nollilla. Hän kertoo maan mittavan alijäämän johtuvan pitkälti siitä velkavuoresta, joka sillä oli harteillaan jo euroalueeseen liittyessään.

– Itseasiassa Suomi on suhteessa velkaantunut nopeammin euroaikana kuin Italia, ja se meillä täällä Suomessa unohtuu. Meillähän voisi olla ratkaisuna kanssa se, että hilataan se velkasuhde sinne 175 prosenttiin ja sitten odotetaan, että meidät pelastetaan. Ja tämä hallitus on tehnyt kyllä omansa siihen suuntaan, Valtonen sanoo.

– Samalla tiellä ollaan, Kanniainen komppaa.

– Nopsaan ollaan oltu itseasiassa jo ennen tätä hallitustakin, Valtonen lisää.

Valtonen tiedustelee, pitääkö Kanniainen ongelmana niin sitä, että korot on pidetty Euroopassa keinotekoisesti alhaalla tai sitä, että Saksan ja Kreikan korkoero oli ennen velkakriisin alkamista olematon, vaikka oli tiedossa, että maiden maksukyvyt olivat erilaisia.

– Kyllä terve talous on sellainen, jossa on toimiva rahoitusjärjestelmä. Markkinoilla määräytyvät sijoituskohteiden arvot ja sitä kautta luottovaatimukset eli korot. Ja tämä kaikkihan on pilattu, meillä ei ole sellaista markkinaa Euroopassa kun keskuspankki on joutunut omalla politiikallaan sitten pitämään järjestelmää pystyssä, emeritusprofessori vastaa.