Elon Muskin mukaan Twitterin tulot romahtivat

Twitterin uusi omistaja Elon Musk väittää aktivistien painostuksen aiheuttaneen yhtiön mainostulojen romahduksen.

– Twitterin tuloissa on massiivista laskua, sillä aktivistiryhmät ovat painostaneet mainostajia, vaikka mikään ei ole muuttunut sisällön moderointilinjassa. Olemme tehneet kaikkemme pitääksemme aktivistit tyytyväisinä, Elon Musk tviittaa.

– Kaikki on aivan sekaisin! He yrittävät tuhota sananvapauden Yhdysvalloissa, Musk jatkaa.

Wall Street Journal -lehden mukaan monet suuryritykset ovat lopettaneet tilapäisesti mainostamisen Twitterissä. Näin ovat tehneet muun muassa General Mills, Pfizer ja Mondelez International.

Teknologiamiljardööri Musk aloitti pian yrityskauppansa jälkeen säästötoimet Twitterissä. Henkilökunnalle lähetettiin torstaina viesti, jonka mukaan irtisanomisista ilmoitettaisiin perjantaiaamuun mennessä. Työpaikkansa säilyttävät saivat ilmoituksen työsähköpostiinsa ja irtisanottavat henkilökohtaiseen sähköpostiinsa.

Aiempien arvioiden mukaan 7 500 työntekijästä vähennettäisiin noin puolet. Henkilökunnalle lähetetyn ilmoituksen mukaan tavoitteena on asettaa Twitter taloudellisesti ”terveelle polulle”.

– Ymmärrämme tämän vaikuttavan moniin työntekijöihin, jotka ovat antaneet arvokkaan panoksen yhtiölle. Mutta tämä toimenpide on valitettavasti tarpeen yrityksen tulevan menestyksen kannalta, viestissä todettiin.

Osa työntekijöistä on aloittanut oikeustoimet sillä perusteella, ettei Twitter ilmoittanut Kalifornian lainsäädännön edellyttämällä tavalla irtisanomisista ainakin 60 vuorokautta etukäteen.

Elon Musk on suunnitellut parantavansa Twitterin taloudellista tilannetta veloittamalla jatkossa kahdeksan dollaria käyttäjätilin verified-merkistä ja sen mukanaan tuomista lisäpalveluista. Muskin kerrotaan antaneen työntekijöille maanantaihin asti aikaa toteuttaa uudistus.

