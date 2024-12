Elon Musk kaavailee Xmail-palvelua

Elon Musk kaavailee Googlen sähköpostipalvelu Gmailin haastamista omalla Xmail-sähköpostillaan.

Asia nousi esiin Muskin omistaman viestipalvelu X:n käyttäjän kommentista, jossa käyttäjä toivoi palvelua käyttöön.

Musk vastasi kommenttiin, että asia on hänen työlistallaan.

Forbesin mukaan aktiivisten Gmail-käyttäjien lukumäärä olisi Googlen omien lukujen mukaan noin 2,5 miljardia eli kolmasosaa koko maailman väestöstä.

Aiemmin tässä kuussa Musk kommentoi, että hän myös miettisi uudelleen, miten viestit, mukaan lukien sähköposti, toimivat yleisesti.

Yeah. On the list of things to do.

— Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2024