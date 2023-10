Elokapina pysäytti liikenteen, poliisi kantoi mielenosoittajat pois

Ympäristöliike Elokapina tukki Länsiväylän sisääntuloliikenteen Helsingin Ruoholahdessa tiistaina aamuyhdeksältä. Mielenosoituksen tarkka paikka sijaitsi Länsiväylän ja Porkkalankadun risteyksessä.

Helsingin poliisin arvion mukaan paikalla oli noin 20 mielenosoittajaa. Poliisi ilmoitti heille, ettei paikka sovellu mielenosoitukseen ja ryhtyi siirtämään mielenosoittajia pois ajoradalta.

Poliisi tiedotti puoli kymmenen jälkeen viestipalvelu X:ssä, että tilanne risteyksessä on päättynyt ja liikenne sujuu jälleen normaalisti.

Elokapina tiedotti maanantaina aikovansa tukkia liikenteen Länsiväylällä tiistaiaamuna tunnin ajaksi. Puoli kymmeneen mennessä liikenne Länsiväylällä sujui kuitenkin jälleen normaalisti.

Mielenosoitusta paikan päällä seuranneen Helsingin Sanomien mukaan Porkkalankadulla kaksi kaistaa kolmesta oli puoli kymmenen jälkeen edelleen tukossa. HS:n mukaan Elokapinan mielenosoitus jatkui jalkakäytävällä sen jälkeen, kun mielenosoittajat oli siirretty pois ajoradalta.

Poliisi kertoo ottaneensa kiinni kahdeksan henkilöä. Heitä kaikkia epäillään niskoittelusta poliisia vastaan.

