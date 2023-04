Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkosen mukaan hallituksella riittää tekemistä talouden kuntoon saattamisessa.

– Tuleva hallitus aloittaa kautensa suoraan sanottuna massiivisten taloushaasteiden edessä. Talousongelmien lisäksi esimerkiksi terveyspalveluissa on vakava jono-ongelma ja Ukrainan elintärkeä tukeminen vie rahaa. Osaamistason lasku pitää kääntää ja energiajärjestelmän uudistaminen kestäväksi edellyttää panostuksia, Valkonen kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan.

– Suomi on pitkään ollut vaarassa luisua maaksi, jolla on takana loistava menneisyys. Finanssikriisin jälkeen taloutemme jämähti vuosikymmeneksi paikalleen hintakilpailukyvyn romahdettua sekä muun muassa Nokian alamäen vuoksi. Talouden rakenteet osoittautuivat liian jäykiksi nykyiseen globaalitalouteen. Talouskasvun perusajuria tuottavuutta ei ole saatu kunnon kasvuun sen jälkeen, hän kuvaa tilannetta.

Velkaantuminen on Valkosen mukaan huolestuttavalla tasolla.

– Elintasoa ja suurta julkista sektoria on ylläpidetty vipillä. Valtiolle velkaa on kasattu tämän vuoden loppuun mennessä noin 150 miljardia. Vuosittaiset korkomenot uhkaavat nousta jopa 7 miljardiin tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Se on suurin piirtein samaa mittaluokkaa kuin koko maan vanhus- ja vammaispalvelujen rahoitus yhteensä, hän kirjoittaa.

Kokoomusedustaja muistuttaa, että valtiontalous ei ole ollut tasapainossa saati ylijäämäinen kertaakaan sitten vuoden 2008 eikä kuntatalous sitten vuoden 2000.

– Päälle vyöryy hyvinvoinnin järkälemäisin haaste: ikääntyminen. Työikäinen väestö vähenee ja eläke- sekä hoivamenot paisuvat. Ikääntyminen ei ole kenenkään vika, ja tahdomme pitää senioreistamme mahdollisimman hyvää huolta, mutta olisi vastuutonta ummistaa silmät väestörakenteen muutoksen vaikutuksilta.

Kriisitietoisuus talouden tilasta ei saa Valkosen mukaan unohtua.

– Hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen vaatii kiireellisiä ja suuria toimia. Kurssin korjaaminen on vaikeaa mutta mahdollista. Kriisitietoisuuden on säilyttävä. Tosipaikan tullen suomalaiset ovat pystyneet yhdistymään maan tulevaisuuden turvaamiseksi, hän toteaa.