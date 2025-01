”Elintärkeälle öljynviennille ei haluta huomiota” – Norjasta tukea Itämeren kaapeliväitteille

Keskusrikospoliisi ei ole väitetysti löytänyt näyttöä siitä, että Cookinsaarille rekisteröity Eagle S -öljytankkeri olisi vaurioittanut tahallaan Suomen ja Viron välistä sähköyhteyttä ja neljää tietoliikennekaapelia.

Helsingin Sanomat pohjasi tietonsa viiteen lähteeseen. Myöskään Suojelupoliisi ei ole saanut näyttöä Venäjän osallisuudesta. Meneillään olevassa esitutkinnassa selvitetään, oliko taustalla tekninen vika, huolimattomuus, huono merimiestaito, tahallisuus tai näiden yhdistelmä.

Porvoon edustalla oleva Eagle S on Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä määrätty takavarikkoon. Yhdeksän miehistön jäsentä on määrätty matkustuskieltoon. Jos poliisi ei onnistu hankkimaan näyttöä tahallisuudesta, esitutkinta joudutaan todennäköisesti keskeyttämään syyttäjän päätöksellä. Tällöin aluksen takavarikko ja matkustuskiellot kumotaan.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) huomauttaa Iltalehdelle, että tahallisuuden osoittaminen on haastavaa.

– Sehän tässä on ongelma, että kuulustelujen kautta ja normaalilla rikostutkinnalla ei kauheasti tunnustuksia tule. Se olisi lähinnä sen varassa, mitä teknisellä tiedustelulla tai signaalitiedustelulla pystytään kaappaamaan tai saadaan eri maiden tiedoista koostettua, Koskinen sanoo.

Amerikkalainen Washington Post -lehti uutisoi sunnuntaina, että Yhdysvaltain ja Euroopan tiedustelupalveluilla olisi kasvava yksimielisyys siitä, ettei viimeaikaisissa kaapelivaurioissa ole kyse Venäjän tahallisesta sabotaasista vaan vahingoista. Lehden haastattelemien lähteiden mukaan kaapattu viestiliikenne ja muut tiedustelutiedot viittaavat kokemattomien miehistöjen tekemiin virheisiin huonokuntoisilla aluksilla.

Norjan suurin sanomalehti Verdens Gang (VG) kertoo saaneensa vastaavia tietoja.

Lehden mukaan useiden Nato-maiden tiedustelupalveluissa uskotaan, että 14 kuukauden aikana sattuneet kolme samankaltaista tapausta eivät olleet sabotaasia. Tietoja ei haluta toistaiseksi tuoda julkisuuteen, sillä Suomi johtaa tutkintaa Eagle S -tankkerista. Muualla odotetaan, että Suomen viranomaiset tekevät asian suhteen lopulliset johtopäätökset.

Norjan hallituksen lähde sanoo VG:lle, että Kreml tuskin haluaisi vaarantaa omaa öljynvientiään. Satojen alusten varjolaivasto tuottaa maan kannalta kriittisen tärkeää ulkomaista valuuttaa, millä rahoitetaan sotatoimien jatkoa Ukrainassa.

Ruotsalaistutkija Henrik Wachtmeister kertoo yllättyneensä siitä, että täydessä lastissa kulkevaa varjolaivaston tankkeria epäiltiin sabotaasista.

– Venäjällä on vahva intressi sille, ettei elintärkeään öljynvientiin kohdistuu liiallista huomiota. Joten jos taustalla oli Venäjä, niin se oli kehnosti harkittua toimintaa. Tai ehkä tavoitteena oli kärjistää konfliktia Itämerellä, tutkija sanoo.

Venäjä-asiantuntija ja kirjailija Keir Giles pohtii, mikä motivoi nimettömiä lähteitä kertomaan yhtäkkiä väitteitä, joilla kiistetään Kremlin osallisuus kaapelivaurioihin. Monet merialan asiantuntijat ovat pitäneet ”vahinkoteoriaa” järjettömänä.

It's confirmation of the Post's story that there are anonymous briefings that directly contradict what every expert on shipping that has commented thinks is conceivably possible; but gives no further answers on where this is coming from and why.

There are two real stories here.

1) What motivated "anonymous officials" to put forward ideas exonerating Russia and the ships concerned, that are instantly dismissed by shipping experts as nonsensical?

2) What led the Washington Post to lead on those ideas not the real story? https://t.co/cOSZOGZjsm

— Keir Giles (@KeirGiles) January 20, 2025