Elinkeinoministeri tyrmää ehdotuksen varainsiirtoveron poistamisesta

Verkkouutiset haastatteli kuluneella viikolla Suomen Hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juho Keskistä. Keskinen toi esille huolensa Suomen talouskehityksestä. Rakennusala ottaa tällä hetkellä kovimman iskun vastaan, koska suomalaisten lainat ovat sidottu vaihtuvakorkoisiin euriboreihin, ja asuntokauppa on hyytynyt.

Hallitus on seurannut tilannetta ja mahdollisista toimista päätetään ensi viikon budjettiriihessä.

– Talouden vaikeudet eivät rajoitu yksinomaan rakentamisen toimialaan, vaikka se suhdanneherkkänä alana ottaakin tyypillisesti iskut nopeimmin vastaan. Mahdollisia toimenpiteitä harkitaan budjettiriihen yhteydessä, elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) sanoo Verkkouutisille.

Euroopan keskuspankin koronnostojen uskotaan olevan toistaiseksi ohi. Tämä otetaan hallituksessa ilolla vastaan, vaikka talouden kuva näyttää, että ainakin loppuvuosi kuljetaan taantumassa.

– Ilmassa on sekä varoittavia että toivoa luovia merkkejä. Inflaatio näyttäisi hidastuvan ja korotkaan eivät ehkä enää ainakaan paljoa nouse. Kun niihin liittyvät huolet kuluttajien mielessä alkavat hälventyä, uskon asuntomarkkinan jälleen vilkastuvan. Se sitten vähitellen alkaa heijastua myös rakennusalalle, Rydman sanoo.

Hypon Keskinen toi esille toimia, joilla hallitus voisi tukea vaikeuksissa olevaa rakennusalaa. Keinoista toinen oli julkisten rakennushankkeiden ajoittaminen samaan aikaan taantuman kanssa. Pysyväisluontoisena ratkaisuna asuntokaupan vilkastamiseksi Keskinen ehdotti varainsiirtoverosta luopumista. Ajatuksen varainsiirtoverosta luopumisesta Rydman tyrmää.

– Varainsiirtoveron poistaminen ei ole realismia. Epäilemättä kaikilla veronkevennyksillä on oma taloutta virkistävä vaikutuksensa, mutta valtiontalous on jo nyt pahasti alijäämäinen ja mahdolliset veronkevennykset on kohdennettava todella harkitusti, Rydman sanoo.