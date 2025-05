Elinkeinoministeri KL:lle: Turun valtava risteilijähanke etenee

Elinkeinoministeri Wille Rydman (ps) vahvistaa Kauppalehdelle, että neljännen Icon of the Seas -jättiristeilijän rakentamisen mahdollistavasta rahoituspaketista on päästy yhteisymmärrykseen. Tämän myötä Meyer Turku saa vahvistuksen yhdysvaltalaiselle Royal Caribbean Groupille rakennettavan risteilijähankkeen etenemisestä.

– Finnvera, Meyer Turku, Royal Caribbean Group ja muut rahoittajatahot ovat päässeet rahoitusratkaisusta yhteisymmärrykseen. Virallinen tilaus allekirjoitetaan lähiaikoina, mutta se lienee vain muodollisuus, koska rahoitusratkaisu on nyt varma, Rydman kertoo KL:lle.

Pelkästään neljännen risteilijän arvo on noin 1,5 miljardia euroa. Valtion takausyhtiö Finnveralla on hankkeessa suuri vastuu. Ratkaisu varmistaa Rydmanin mukaan Turun telakalle vakaan tulevaisuuden.

– Menemättä rahoitusratkaisun yksityiskohtiin, niin yleisellä tasolla voin todeta, että nyt Royal Caribbean Group tilaajana ottaa suurempaa vastuuta likviditeetin varmistamisesta myös laivojen rakennusvaiheen aikana. Tämä on meidän kannaltamme keskeinen asia.

Neljännen aluksen sopimuksen yhteydessä viime syksynä jätettiin auki optio myös viidennelle risteilijälle. Neljättä koskevan rahoitusratkaisun valmistuminen enteilee hyvä seuraavankin hankkeen kannalta.

– Icon viidennestä keskustelut ovat hyvässä vauhdissa ja ratkaisu tulee luultavasti olemaan pitkälti samankaltainen kuin neljännen kohdalla. Meillä on aika hyvä näkymä siihen, että päästäisiin maaliin asti vielä ennen syksyä, Rydman sanoo.

KL kertoo, että risteilijätilauksilla on merkittävä työllistävä vaikutus paitsi Varsinais-Suomessa, niin alihankinnan myötä laajasti koko Suomessa. Neljännen risteilijän työllisyysvaikutus on arviolta 13 000 henkilötyövuotta.