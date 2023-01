Elinkeinoelämän suhdannetilanne jatkanut heikentymistään

EK:n tammikuun Suhdannebarometrin perusteella suomalaisyritysten suhdannearviot ovat heikentyneet, mutta odotukset ovat hieman syksyä paremmat.

– Suhdannekyselyn tulosten perusteella Suomen taloustilanne on jatkanut odotuksien mukaisesti heikentymistään. Tilanteen heikentyminen on laaja-alaista ja riittämätön kysyntä vaivaa 40 prosenttia vastaajayrityksistä. Myönteistä on, että viime syksyn pahimmat pelot talouden suhteen ovat nyt epätodennäköisempiä esimerkiksi maltillisempien energian hintojen vuoksi, sanoo EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Yritysten odotukset tuotanto- ja myyntikehityksestä ovat heikentyneet. Teollisuudessa tilauskannat ovat supistuneet ja palveluissa palautumisvaihe koronasta alkaa olla ohitse. Suurimpia ongelmia on rakentamisessa, jossa korkojen nousu näkyy myymättömien asuntojen määrän nousuna.

Elinkeinoelämän suhdanneodotukset eivät ole niin pessimistisiä kuin syksyllä, vaikka taso onkin yhä matala. Pakarisen mukaan heikentynyt suhdanne heijastuu myös työllisyyteen kevään aikana.

– Työllisyyden kehitys näyttää barometrin vastausten perusteella hiipuvan. Työllisyyden heikentymisellä on iso merkitys siihen, millaiseksi laskusuhdanne Suomessa muodostuu. Toisaalta työllisyyden laskua osaltaan puskuroi työvoiman saatavuusongelmat, joista raportoi 25 prosenttia yrityksistä, Pakarinen toteaa.

Käsillä on ratkaisujen aika

Maailman talouden keskeisin seurattava indikaattori on tälläkin hetkellä inflaatiokehitys. Inflaation rauhoittuminen on jo käynnissä ja keskuspankkien päättäväisyys pitää hintapaineet jatkossakin kurissa.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen mukaan viennin avauksen ja koko työmarkkinakierroksen viivästyminen uhkaa heikentää entisestään käsillä olevaa suhdannetilannetta.

– Kustannuskilpailukyvyn sekä työllisyyden turvaava ratkaisu rauhoittaisi nyt tilannetta myös palkansaajien ostovoiman turvaamiseksi. Samalla tuettaisiin suomalaisyritysten kasvumahdollisuuksia maailmalla ja sitä kautta koko Suomen menestymistä. Globaalin talouden epävarmuudessa katse kannattaa kiinnittää myös julkisen talouden näkymän kuntoon laittamiseen, sillä se on omissa käsissämme, hän sanoo.

Elinkeinoelämän luottamus ennallaan tammikuussa

Teollisuusyritysten luottamus kohosi tammikuussa. Saldolukema oli -4, kun edelliskuun lukema oli -8. Luottamusindikaattori on alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +1.

Rakennusyritysten luottamus laski tammikuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -24 pistettä, mikä on yhdeksän pistettä vähemmän kuin tarkistettu lukema joulukuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -6.

Palveluyritysten luottamusindikaattori laski tammikuussa. Saldolukema oli +0 pistettä, joka on neljä pistettä vähemmän kuin joulukuussa. Luottamus on yhä alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +12.

Vähittäiskaupan luottamus nousi tammikuussa. Luottamusindikaattorin uusin pisteluku oli -13, kun saldoluku oli joulukuussa -23. Luottamusindikaattori on selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on -1.