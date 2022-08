Elinkeinoelämä toivoo lisää puhdasta energiaa

Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntijoiden mukaan tehokkain ja kestävin ratkaisu sähkön hinnan nousuun olisi kiihdyttää kaikin keinoin puhtaan energian tuotantoa.

Johtava asiantuntija Kati Ruohomäki tiivistää EK:n terveiset budjettiriiheen. Ruohomäen mukaan nyt olisi ensisijaisen tärkeää vauhdittaa energiansäästöä ja energiatehokkuutta.

– Samoin on perusteltua vähentää energiakustannuksia alentamalla sekä kuluttajien että palveluyritysten sähköveroa. Energiavaltaisen teollisuuden sähköistämistuelta tulisi poistaa vuosimaksukatto.

– Ansiotuloveron lasku olisi tehokas tapa auttaa kuluttajia ja lisätä ostovoimaa, Ruohomäki sanoo tiedotteessa.

Nopeavaikutteisten toimien ohella Suomen on osattava katsoa akuutin kriisin yli ja raivattava tietä energiainvestointien isolle aallolle. Muussa tapauksessa Suomi uhkaa jäädä pysyvään energia-ahdinkoon, muistuttaa EK:n johtava asiantuntija Minna Ojanperä.

– Energiakriisin vaikutukset tulevat näkymään vielä pitkään. Siksi on tärkeää tukeutua keinoihin, jotka vauhdittavat energian tuotanto- ja säästöinvestointeja nopeasti mutta myös seuraavia vuosia silmällä pitäen, Ojanperä sanoo.

– Avainasemassa on viranomaisluvitus: tuulivoimapuistojen ja muiden energiahankkeiden lupakäsittelyn on edettävä nyt ennätysvauhtia. Rakenteet on uudistettava tarttumalla EK:n esittämään investointiluvituksen reformiin, Ojanperä toteaa.